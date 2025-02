„Quebec eksportuje 2,9 mln ton aluminium (do USA), to jest 60 proc. ich zapotrzebowania. Czy wolą zaopatrywać się w Chinach?” - pytał w serwisie X Francois Legault, premier kanadyjskiej prowincji. Legault dodał, że Kanada musi renegocjować porozumienie o wolnym handlu z USA.



Trump zapowiedział też, że choć administracja USA pozwoli japońskiemu koncernowi Nippon Steel zainwestować w amerykańską spółkę U.S. Steel, to jednak Japończycy nie staną się większościowym udziałowcem w tej ostatniej.



79 proc. Taki odsetek aluminium sprowadzanego do USA w pierwszych 11 miesiącach 2024 roku pochodziło z Kanady

- Cła sprawią, że będzie ona znów odnosić sukcesy, sądzę też, że ma dobry zarząd – mówił o U.S. Steel amerykański prezydent.



Reuters przypomina, że Trump nałożył 25-procentowe cło na import stali i 10-procentowe cło na import aluminium w czasie swojej pierwszej kadencji, ale jednocześnie stosował wyłączenia z cła wobec wielu partnerów handlowych USA – w tym Kanady, Meksyku i Brazylii.

We wtorek lub w środę poznamy szczegóły dotyczące kolejnych ceł wprowadzanych przez Donalda Trumpa

W wywiadzie dla Fox News prezydent USA mówił, że działania podejmowane przez Kanadę i Meksyk, mające na celu uszczelnienie granicy i powstrzymanie napływu do Stanów Zjednoczonych nielegalnych imigrantów i narkotyków (głównie fentanylu) są niewystarczające. Wcześniej Trump zawiesił decyzję o wprowadzeniu 25-procentowych ceł na całość importu z dwóch graniczących z USA krajów dając im czas, do 1 marca, by podjęły działania, które powstrzymają napływ nielegalnych imigrantów i narkotyków do Stanów Zjednoczonych.