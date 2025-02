Ryzyko wielkiej wojny handlowej nie zniknęło, ale nieco się oddaliło

Czytaj więcej Gospodarka Bojkot towarów z USA. Kanadyjczycy reagują na cła Trumpa i jego politykę Buńczuczne słowa Donalda Trumpa o wchłonięciu Kanady przez Stany Zjednoczone i nałożenie ceł na towary importowane z tego kraju nie pozostają bez odpowiedzi zwykłych Kanadyjczyków. Przykłady to buczenie podczas hymnu na meczach z USA, bojkot amerykańskich produktów, zmiana destynacji wakacyjnych.

„W czasie tej przerwy będziemy mieć negocjacje w sprawie ceł, którymi kierować będą sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz skarbu Scott Bessent, sekretarz handlu Howard Lutnick i wysocy rangą przedstawiciele Meksyku. (...) Nie mogę się doczekać, by wziąć udział w tych negocjacjach z prezydent Meksyku Claudią Sheinbaum. Będziemy próbować osiągnąć porozumienie między naszymi krajami” – napisał prezydent USA w sieci społecznościowej Truth Social.

– Pewne koncesje w sprawie granicy sprawiły, że uniknięto natychmiastowej, poważnej eskalacji sporu. Komentarze Trumpa wskazują jednak, że wykorzysta on opóźnienie we wdrożeniu podwyżek ceł do tego, by uzyskać szersze koncesje ekonomiczne – wskazuje Jim Reid, strateg Deutsche Banku.

Potyczka z Chinami

Tak jak prognozowali analitycy Bank of America, administracja Trumpa nie zawiesiła nałożenia dodatkowego cła na chińskie produkty, wynoszącego 10 proc. We wtorek rano, w kilka minut po tym, jak to cło zaczęło obowiązywać, rząd ChRL ogłosił własne cła odwetowe: 15 proc. na amerykański węgiel i LNG oraz 10 proc. na ropę naftową, sprzęt rolniczy i półciężarówki. Dodatkowo rozpoczął dochodzenie antymonopolowe przeciwko Google’owi i wpisał amerykańskie spółki PVH Corp oraz Illumina na listę „podmiotów niegodnych zaufania”. Zapowiedział również „przegląd eksportu metali strategicznych”, co można odebrać jako groźbę tego, że Chiny mogą sięgnąć po ograniczenia w eksporcie metali ziem rzadkich, niezbędnych do produkcji nowoczesnej elektroniki.

Czytaj więcej Handel Giełdy zareagowały na cła Trumpa. Czy to już początek wojny handlowej? Dolar amerykański umocnił się, dolar kanadyjski i peso meksykańskie osłabły, indeksy giełdowe w Azji i Europie traciły, ropa zdrożała, a inwestorzy wyprzedawali kryptowaluty - to wstępne reakcje rynków na wojnę handlową rozpoczętą przez Trumpa.

– Cła odwetowe wprowadzone przez Chiny są precyzyjnie ukierunkowane, a nie szerokie. To sugeruje koncyliacyjne nastawienie Pekinu, które może otworzyć drogę do negocjacji z prezydentem Trumpem – ocenia Kathleen Brooks, szefowa działu analiz XTB. Rynek wyraźnie liczy na takie negocjacje. Doniesienia z Białego Domu, mówiące, że Trump może odbyć jeszcze w tym tygodniu rozmowę z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, stały się we wtorek impulsem do silnej zwyżki indeksu Hang Seng.