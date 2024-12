W 2023 roku stopa bezrobocia wyniosła w Rosji 3,2 proc. Był to najniższy poziom od 1992 roku. Niedawno Władimir Putin informował na konferencji prasowej, że bezrobocie w Rosji jest rekordowo niskie i wynosi 2,3 proc. Wśród młodzieży spadło ono poniżej 9 proc. Tymczasem w przeszłości bezrobocie w tej grupie wynosiło 20-25 proc.

W samej Moskwie – według informacji władz lokalnych - nie ma już osób uznanych oficjalnie za bezrobotne. Jednocześnie w różnych branżach brakuje kadr. - Nikt już nie potrzebuje statusu osoby bezrobotnej. W rzeczywistości nie ma ani jednej osoby, dla której nie moglibyśmy znaleźć pracy w mieście – mówiła Aleksandra Aleksandrowa, zastępczyni szefa Departamentu Pracy i Ochrony Socjalnej Mieszkańców Moskwy.

Wojna i kryzys lat 90.

Władimir Putin przedstawia to jako kolejny sukces władz, tłumacząc, że komfort pracowników jest zasługą rządzących, którzy prowadzą odpowiednią politykę gospodarczą. Ale eksperci podkreślają, że tak niski poziom bezrobocia staje się problemem. I wskazują na kilka czynników, które go generują – to starzenia się społeczeństwa, silny niż demograficzny będący efektem niedużej dzietności w latach 90., kiedy to bezrobocie było z kolei bardzo wysokie, a także pobór do armii i emigracja sporej części społeczeństwa w związku z wojną w Ukrainie. Dodatkowo spadek importu po lutym 2022 r. wymusił duże inwestycje w rozwój rodzimego przemysłu, by zapewnić dostęp do określonych grup towarów. Tym samym powstawały nowe miejsca pracy.

Zapotrzebowanie na personel w Rosji jest ogromne. Przedsiębiorcy radzą sobie jak mogą. Chwytają się różnych opcji, takich jak poprawa efektywności, automatyzacja, a tam gdzie to możliwe - zatrudnianie migrantów. Rośnie liczba ofert dla niepełnoletnich pracowników w wieku 16-18 lat. Wcześniej nie byli oni tak pożądani jak dziś ze względu na fakt, że postrzegano ich jako pracowników krótkoterminowych, co zwiększało koszty operacyjne. Ale dziś sytuacja zasadniczo się zmieniła, również młodzi są mile widziani. Jak podaje rosyjski Bank Centralny, rynek pracy pozostaje napięty. „Bezrobocie ponownie zaktualizowało swoje historyczne minimum. Wzrost płac nadal wyprzedza wzrost wydajności pracy” - poinformowała instytucja.

W poszukiwaniu złotego środka

By sytuacja się zmieniła, musiałoby dojść do schłodzenia gospodarki lub spowolnienia inwestycji. Bank centralny przy pomocy stóp procentowych może stymulować pewne procesy i to robi. Doszło już do spowolnienia wzrostu kredytów dla firm, co przekłada się na inwestycje. - Widzimy pierwsze oznaki spadku popytu na pracę – mówiła dziennikarzom szefowa banku centralnego Elwira Nabiulina. Zapewniała jednocześnie, że proces będzie nierównomierny w całej gospodarce, w różnych branżach będzie to wyglądało różnie.