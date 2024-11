Sejm podwoił alimenty dla dzieci porzuconych finansowo przez rodzica. 21 listopada posłowie uchwalili projekt nowelizacji ustawy, dzięki czemu dzieci, których opiekunowie zarabiają pensję minimalną, a drugi rodzic nie płaci alimentów, dostaną 1000 zł, zamiast dotychczasowych 500 zł. To dla rodzin najuboższych epokowa chwila, świadczenia wzrosną bowiem po raz pierwszy od… 16 lat, jak informowaliśmy w „Rzeczpospolitej” w kwietniu, kwota 500 zł na dziecko obowiązuje od 2008 r.

Na to wsparcie mogą liczyć tylko dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem, gdzie miesięczny dochód nie przekracza 1209 zł netto na osobę w rodzinie, a drugi rodzic, niestety – w 94 proc. przypadków to ojcowie – nie zapewnia pieniędzy na utrzymanie dzieci. Jak można policzyć, samodzielny rodzić z dwójką dzieci musi utrzymywać się za mniej 3627 zł, żeby dostać wypłatę z funduszu. Do tej kwoty nie są wliczane świadczenia 800+.

Ile wynoszą dziś niezapłacone alimenty?

Jednak niepłacone alimenty nie znikają, fundusz alimentacyjny informuje o zaległościach biura informacji gospodarczych, jak Krajowy Rejestr Długów.

A z informacji KRD wynika, że problem narasta. Jeszcze półtora roku temu pisaliśmy o 14,1 mld zł i ta kwota już wtedy była rekordowa, dziś KRD informuje, że zadłużenie alimentacyjne wynosi 16 mld zł, co odpowiada wartości sporej spółki giełdowej. Po podwojeniu kwoty zasiłku wypłacanego z funduszu alimentacyjnego, ta góra nieegzekwowanych długów będzie tylko jeszcze szybciej rosła – bo nie o 500 zł co miesiąc, a o 1000 zł.