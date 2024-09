- Tak, jak w poprzednich edycjach, nie ma miasta „idealnego”, które w każdej dziedzinie byłoby liderem, ale też nie ma miasta „najgorszego”, które wypada najgorzej we wszystkich kategoriach. W poszczególnych obszarach widać duże zmiany, co pokazuje na dużą dynamikę i to, że działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców mogą dać efekty. – dodała prof. Chłoń–Domińczak.

Indeks zdrowych miast. Które miasta są liderami?

Z raportu wynika, iż na 66 miast, w ciągu roku w 38 zwiększyła się liczba mieszkańców. W 2023 r. najstarsi byli mieszkańcy Sopotu, a najmłodsi – Rzeszowa. Chorzów ma największą powierzchnią terenów zielonych (ponad jedna piąta powierzchni miasta, średnia badanych miast to niespełna 8 proc.). Katowice przeznaczają najwięcej pieniędzy na gospodarkę mieszkaniową – 22 proc. wydatków bieżących miasta (średnia wynosi zaledwie 5 proc.). Zielona Góra po raz drugi osiągnęła największe wydatki na utrzymanie zieleni – 357 tys. zł/ha, co znacząco przewyższa średnią badanych miast – 57 tys. zł/ha.

Raport zaprezentowano podczas Kongresu Zdrowe Miasta. Tam też rozmawiali o nim samorządowcy. - Dla nas ważne są te dziedziny, w których okazaliśmy się najlepsi, ale także te, w których wciąż mamy wiele do zrobienia – powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Dla niego ważne są też trendy: to czy praca samorządu przynosi efekty czy nie. – Dla samorządowca ważna jest poprawa jakości oferowanej opieki zdrowotnej, ale także to, iż miastu udało się zmniejszyć zanieczyszczenia CO2. Na działania samorządów musimy patrzeć holistycznie – dodał prezydent Poznania.

Pomiędzy 2021 r. a 2023 r. mediana wieku wzrosła w 58 miastach, a spadła w zaledwie 7. W 2023 r. najstarsi byli mieszkańcy Sopotu, a najmłodsi – Rzeszowa.

Obniżanie mediany wieku widoczne jest w miastach, które przyciągają nowych mieszkańców (m.in. Wrocław, Kraków, Warszawa, Poznań). W 2023 r. w 9 miastach saldo migracji było dodatnie, a w 58 – ujemne, w porównaniu do poprzednich lat kierunek migracji zmienił się jedynie w Katowicach, do których w 2023 r. przyjechało więcej osób niż z nich wyjechało.



Poprawia się jakość usług

Autorzy raportu uważają, że poprawia się jakość usług publicznych świadczonych przez miasta. Przykładami są: woda pitna, której jakość w ostatnich latach znacząco się poprawiła, czy też poziom bezpieczeństwa publicznego, który na tle innych europejskich krajów w polskich miastach jest wysoki i utrzymuje się na dość stabilnym poziomie.