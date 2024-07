Opodatkowanie bogaczy

Do lutego ta kwestia nie byłą poruszania na posiedzeniach przedstawicieli G20. W ciągu ostatnich 5 miesięcy doszło do znacznego postępu — odnotował francuski ekonomista Gabriel Zucman. W Rio ustalono konieczność doprowadzenia tego tematu do harmonogramu dyskusji. Główną przeszkodą jest opór USA. Minister finansów Janet Yellen stwierdziła w Rio na konferencji prasowej, że politykę fiskalną bardzo trudno koordynować w skali międzynarodowej, a my nie widzimy takiej potrzeby, nie sądzimy też, by było wskazane negocjować umowę międzynarodową o tym — cytuje ją AFP.

Pascal Saint Amans, profesor uczelni HEC, twórca światowego podatku minimum wobec firm ponadnarodowych w OECD uważa, że USA chcą rozwiązania krajowego, nie międzynarodowego. Czyli opodatkowania znacznych majątków, ale są za zasilaniem finansów krajowych, a nie dzielenia się nimi na świecie. A przed wyborami demokraci nie podejmą takiej decyzji. Drugą przeszkodą jest to, że podatek od dochodu nie jest jednolity na świecie, w wielu krajach nie ma też podatku od dużego majątku.

Oxfam: najbogatsi płacą najmniej

Przed obradami w Rio brytyjska organizacja pozarządowa Oxfam opublikowała raport stwierdzający, że 1 proc. najbogatszych ludzi na świecie zyskało w ciągu 10 lat ponad 40 bln dolarów, a opodatkowanie tej fortuny jest najniższe w historii. Udział dochodów tego 1 procenta w krajach G20 zwiększył się o 45 proc. w ostatnich 4 dekadach, a maksymalny poziom opodatkowania zmalał o ok. jedną trzecią. W skali świata miliarderzy płacą niecałe 0,5 proc. swego majątku — podała Oxfam France za EU Tax Observatory.

Oxfam zaleca, by roczny podatek netto od dużego majątku wynosił co najmniej 8 proc., sondaże w wielu krajach potwierdzają to. Większość Amerykanów jest za wyższymi progami dla bogaczy, 80 proc. mieszkańców Indii, 85 proc. Brazylijczyków, 69 proc. ankietowanych w 34 krajach Afryki.