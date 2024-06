Emigranci wysyłają do domu miliardy dolarów. Który kraj zgarnia rekordową pulę?

Bank Światowy wskazał kraje, które otrzymują najwięcej pieniędzy od swoich emigrantów. Przekazy do Indii drugi rok finansowy z rzędu przekraczają granicę 100 miliardów dolarów. To czyni subkontynent liderem na świecie pod względem wsparcia ze strony diaspory.

Według raportu Banku Światowego za Indiami plasują się Meksyk (67 mld dolarów), Chiny (50 mld dolarów), Filipiny (40 mld dolarów) i Egipt (24 mld dolarów).

Więcej pieniędzy od emigrantów niż z BIZ w Indiach

Fenomen Indii polega nie tylko na wysokości przelewów do ojczyzny, co w wypadku ponad miliardowej populacji jest łatwe do wytłumaczenia, ale też na porównaniu tego do innych wskaźników ekonomicznych. Przekazy pieniężne brutto od diaspory indyjskiej, odzwierciedlone w transferach prywatnych i w budżecie, są prawie dwukrotnie większe niż 54 miliardy dolarów BIZ (Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne) netto i inwestycje portfelowe otrzymane przez Indie w tym samym okresie!

Największa i najbogatsza indyjska diaspora jest w Stanach Zjednoczonych i to one pozostały największym źródłem przekazów pieniężnych od Hindusów do ich ojczyzny. Stanowiły one 23 proc. całej kwoty transferów.