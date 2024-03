Francję czeka duże zaciskanie budżetowego pasa

Czytaj więcej Dane gospodarcze Słabe dane z przemysłu strefy euro. Lepiej jest w usługach Wskaźnik PMI mierzący koniunkturę w przemyśle strefy euro spadł z 46,6 pkt w styczniu do 46,1pkt w lutym, a oczekiwano wzrostu do 47 pkt. PMI dla sektora usług wzrósł jednak z 48,4 pkt do 50 pkt, czyli do poziomu odgradzającego recesję od ekspansji.

Minister zapowiedział na spotkaniu z dziennikarzami przedstawienie w kwietniu programu stabilizacji, który potwierdzi cel zmniejszenia deficytu. Resort finansów wpisał w ustawie o programowaniu finansów publicznych na lata 2024-27, przedstawionej w grudniu, cel zmniejszenia go do 3 proc. w 2027 r. Resort założył w tej ustawie wzrost gospodarczy o 1,4-1,8 proc. - Zbyt optymistyczne były też założenia dla 2023 r., bo nie uwzględniono skutków inflacji — stwierdził Christopher Dembick, ekonomista w Pictet Asset Management.

- Nie widzę, jakim cudem prognoza wzrostu we Francji będzie większa od potencjalnego wzrostu (ok. 1,2 proc.), aby mogło dojść do konsolidowania budżetu — stwierdził Dembick. Dodał, że uważa za czystą fantazję dojście do 3 proc. w 2027 r. Z ostatniej oceny koniunktury INSEE wynika, że w I półroczu wzrost wyniesie 0,1-0,3 proc. i aby osiągnąć 1 proc. potrzebny byłby wzrost o 0,7 proc. w drugiej połowie roku.

A co do cięć wydatków, to w połowie lutego resort finansów postanowił zmniejszyć je o 10 mld euro. Bruno Le Maire i Thomas Cazenave dodali następnie 20 mld w ciągu 2 lat. Według instytutu Rexecode, rząd aby osiągnąć 3 proc. w 2027 r. musi zaoszczędzić do końca kadencji prezydenta Macrona 55 mld euro. 2023 rok nie był dobry, więc te oszczędności muszą być większe. - Ogłoszone cięcia na 30 mld to zaledwie połowa drogi — ocenił Olivier Redouiles, dyrektor działu badań w Rexecode. Zdaniem Mathieu Plane, ekonomisty w OFCE, zejście z 5,5 proc. do 3 proc. przy słabym wzroście (1,2 lub 1,3 proc.) wymagałoby cięć na 70-80 mld euro.

Czytaj więcej Dane gospodarcze OECD: Gospodarka świata zwolni tempo. W tym kraju inflacja będzie najwyższa OECD koryguje w dół prognozę wzrostu gospodarczego na świecie w 2024 r. Powód: restrykcyjna polityka pieniężna wielu banków centralnych. Ocenia też, że w tym roku Wielka Brytania będzie mieć najwyższą inflację w gronie krajów najbardziej rozwiniętych gospodarczo.

Francja złym uczniem w klasie deficytu

Francja miała jeden z największych deficytów budżetowych spośród krajów europejskich. Prymusem okazała się Portugalia, która wypracowała nadwyżkę 1,2 proc. po deficycie 0,2 proc. w 2022 r. A w tym roku jej rząd przewiduje nadwyżkę 0,2 proc. Hiszpania obniżyła swój do 3,7 proc. dzięki wzrostowi o 2,5 proc., Włochy zmniejszyły do 7,2 proc. z 8,6 proc. w 2022 r. — podał ISTAT.