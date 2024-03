Wielki powrót winyli i sklepów muzycznych

Na sprzedaży fizycznych nośników wydają się korzystać głównie niezależne sklepy. Sprzedaż winyli rośnie powoli, ale stabilnie od wielu lat, a wraz z nią rośnie liczba małych placówek handlowych specjalizujących się w ich sprzedaży. W 2014 r. było 339 niezależnych sklepów z muzyką, obecnie jest ich już 461.

Frytkownice w koszyku inflacyjnym

Winyle były jedną z 16 pozycji, które trafiły do odświeżonego koszyka inflacyjnego, który opuściło 15 innych. Wśród nowych w koszyku znalazły się frytkownice beztłuszczowe, a także chleb bezglutenowy.

- W ostatnich kilku latach frytkownica beztłuszczowa ugruntowała swoją pozycję w wielu kuchniach, a wydatki na nie wzrosły o 30 procent w latach 2021-2022 – stwierdził w komunikacie ONS.

Koszyk opuścił za to artykuły mocno kojarzące się z pandemią - środki do dezynfekcji rąk. Popyt na nie dramatycznie spadł w 2023 roku i nie zapowiada się, by w najbliższym czasie był to znów artykuł pierwszej potrzeby.

Statystycy widzą też w koszyku skutki rosnących cen energii w Wielkiej Brytanii. Spadek popytu na blachy i formy do pieczenia, sprawił że produkty te opuściły koszyk. Zdaniem ONS Brytyjczycy przestają piec w piekarnikach właśnie z powodu rosnących kosztów energii.