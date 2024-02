Leki na odchudzanie mogą pobudzić amerykańską gospodarkę o bilion dolarów

Pierwotnie opracowane do leczenia cukrzycy typu 2, w badaniach klinicznych okazały się bardzo skuteczne w pomaganiu ludziom w utracie wagi. Ozempic nie został zatwierdzony przez organy regulacyjne do stosowania w leczeniu utraty wagi, chociaż podobny lek Wegovy ma takie samo działanie. Oba preparaty zawierają semaglutyd, który jest analogiem ludzkiego glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1) - hormon produkowanego przez komórki jelita cienkiego, gdy dojdzie do podwyższenia stężenia glukozy we krwi.

Stan zdrowia ma wpływ na gospodarkę

Analitycy Goldman Sachs argumentują, że skoro zły stan zdrowia jednoznacznie negatywnie wpływa na gospodarkę, poprawa wyników zdrowotnych dzięki GLP-1 może obniżyć koszty i zwiększyć produktywność, wzmacniając wyniki gospodarcze. Bank szacuje, że GLP-1 mogłyby dodać 0,4% do produktu krajowego brutto USA, stanowiącego szeroką miarę wszystkich towarów i usług wytworzonych w gospodarce, „w scenariuszu bazowym, w którym 30 milionów osób zażywa leki, a 70% odniesie korzyści” i aż 1%, jeśli 60 milionów Amerykanów regularnie zażywa te leki.

Ogółem gospodarka USA wyniosła w czwartym kwartale około 28 bilionów dolarów, więc jeśli optymistyczny scenariusz Goldmana się potwierdzi, będzie to oznaczać, że same leki GLP-1 mogą zwiększyć produkcję mniej więcej o bilion dolarów w ciągu najbliższych czterech lat. Byłby to znaczny impuls dla gospodarki, ale jak wynika z raportu. Analitycy brali także pod uwagę potencjalne skutki odkrywania leków wykorzystując sztuczną inteligencję i postępy leczenia przy wykorzystaniu technologii edycji genów. „Obecną falę innowacji w opiece zdrowotnej postrzegamy jako obiecującą historię w skali makro (nie tylko w skali ludzkiej i mikro), która może zapewnić znaczący wzrost gospodarczy w oparciu o szereg prawdopodobnych scenariuszy” – napisali analitycy.

Kiepskie zdrowie obywateli kosztuje USA coraz więcej

Z badań wynika, że zły stan zdrowia ma wyraźny, negatywny wpływ na Amerykanów na rynku pracy. Analitycy Goldman Sachs szacują, że na podstawie połączenia „obecnych strat w zakresie przepracowanych godzin i aktywności zawodowej wynikających z chorób i niepełnosprawności, przedwczesnych zgonów i niefachowej opieki” zły stan zdrowia powoduje spadek produkcji amerykańskiej gospodarki o około 10% rocznie.