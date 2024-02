Globalne ocieplenie zmorą biznesu. Ale nie wszyscy tracą

Na razie ocieplający się klimat nie ma większego wpływu na działalność grupy JSW. – Poprzez niesprzyjające, zmienne warunki pogodowe może jednak dochodzić do zakłóceń w dostawach naszych produktów do kontrahentów oraz w dostawach materiałów do zakładów grupy niezbędnych w procesie produkcyjnym. Nie bez znaczenia jest ewentualne wystąpienie suszy, która może uniemożliwić pobór wody do celów produkcyjnych oraz odprowadzanie zasolonych wód do wód powierzchniowych – podkreśla Tomasz Siemieniec, rzecznik prasowy firmy. Wysokie temperatury latem mogą wpływać na działanie klimatyzacji wyrobisk górniczych.

Farmy fotowoltaiczne

„Globalne ocieplenie i jego konsekwencje w postaci np. zmieniających się wzorców opadów, fal upałów czy też ekstremalnych zjawisk pogodowych stanowią wyzwania dla odporności systemów elektroenergetycznych, zwiększając prawdopodobieństwo zakłóceń. Zmiany klimatyczne mogą bezpośrednio (pozytywnie lub negatywnie) wpływać na każdy segment systemu elektroenergetycznego grupy: zarówno potencjał i wydajność wytwarzania, zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie, odporność sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, a także wzorce popytu” – podaje biuro prasowe PGE.

Szanse związane ze zmianami klimatycznymi dotyczą m.in. inwestycji w OZE. PGE mocno inwestuje m.in. w farmy fotowoltaiczne. Tylko w ub.r. koncern przekazał do eksploatacji 24 tego typu obiekty o łącznej mocy 43,6 MW. Jeszcze więcej instalacji, o mocy niemal 200 MW, ma być uruchomionych w br.

Ryzyko związane z klimatem na bieżąco monitoruje Tauron. – Zagregowane dane meteorologiczne przekładają się na decyzje biznesowe w ciepłownictwie i dotyczą m.in. długości sezonu grzewczego. Niski poziom wód w rzekach wpływa z kolei na generację w hydroelektrowniach, a ekstremalnie wysokie temperatury latem przyczyniają się do zmiany profilu konsumpcji energii elektrycznej np. poprzez upowszechnianie się klimatyzacji – zauważa Łukasz Ciuba, kierownik zespołu prasowego Tauronu. Również ten koncern dysponuje już instalacjami o mocy 56 MW.

Enea do głównych zagrożeń zalicza zwiększenie wymagań środowiskowych dla instalacji cieplnych i elektrowni, powodujące konieczność ponoszenia nakładów na ich modernizację. Obawia się też podwyżek opłat, w szczególności wzrostu kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, niepewności otoczenia legislacyjnego oraz zaostrzenia obowiązujących regulacji. Za to szanse widzi m.in. w budowie magazynów energii celem stworzenia buforu bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia awarii jednostek wytwórczych spowodowanych zmianami klimatu.