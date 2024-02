Kreml dotkliwie karze dłużników. Komornicy sprytnie zmuszają do spłaty długów

Na początku 2024 r. rosyjska straż graniczna miała od komorników 6,5 mln nakazów zabraniających dłużnikom wyjazdów za granicę. Rośnie liczba takich ograniczeń praw obywateli Rosji, podobnie jak odsetek spłat zadłużenia w celu zniesienia zakazu, pisze gazeta RBK.

Reklama

W 2023 r liczba takich decyzji wzrosła o 41,3 proc. – to maksymalny wzrost od trzech lat, jak wynika ze statystyk Federalnej Służby Komorniczej (FSSP).

Czytaj więcej Finanse Zadłużony Białorusin nie opuści kraju Do końca marca zacznie obowiązywać na Białorusi zakaz wyjazdu za granicę przez Rosję tych obywateli, którzy mają wszelkiego rodzaju długi.

10 milionów dłużników z zakazem opuszczania Rosji

„Intensywność stosowania przez komorników tymczasowych ograniczeń wyjazdu dłużników z Federacji Rosyjskiej stale rośnie. Jeśli w 2022 r. środek ten stosowany był w co piątym postępowaniu egzekucyjnym wszczętym to w 2023 r. – w co czwartym" – zauważa Siergiej Nowikow, wspólnik w kancelarii G.R. Management. Szacuje, że w ubiegłym roku zakaz podróżowania mógł objąć około 10 mln dłużników.

W Rosji w stosunku do jednego obywatela można wszcząć kilka postępowań egzekucyjnych. W każdym z nich komornik może zastosować różne środki ograniczające — od zajęcia rachunków bankowych i mienia po zakaz opuszczania Rosji.Tym samym liczba nakazów komorniczych realizowanych przez straż graniczną nie jest równa liczbie dłużników, którym nie wolno podróżować.