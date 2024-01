Nagły skok inflacji w grudniu w strefie euro

Ten ostatni czynnik nie powinien mieć dużego wpływu na ceny, ale może zwiększyć inflację, jeśli towary z Azji trzeba będzie transportować dłużej do Europy i powstaną ich braki. — Wyższe koszty są typowe dla żeglugi w tej chwili, ale ich wpływ na inflację jest bardzo mały. Nie chodzi tu o wartość przewożących towarów, liczy się zmiana kosztów ich transportu. W skali świata transport morski stanowi niecałe 0,3 proc. działalności gospodarczej — wyjaśnił Paul Donovan z UBS Wealth Management.

Jak zachowa się EBC?

Do wzrostu inflacji doszło w czasie, gdy inwestorzy i decydenci polityczni wyciągają odmienne wnioski o tendencjach ruchu cen i ich wpływie na stopy procentowe. Inwestorzy zakładają, ze EBC obniży w tym roku stopy sześć razy, a zacznie w marcu lub kwietniu. Politycy z kolei uważają, że może poczekać do połowy roku, aby upewnić się, że inflacja jest naprawdę pod kontrolą. — Daleko jeszcze do pokonania inflacji. EBC obniży główne stopy znacznie mniej od tego, czego oczekuje rynek — uważa Christoph Weil, ekonomista z Commerzbanku.

Głównym źródłem różnicy poglądów jest to, że własne przewidywania inflacji przez EBC są błędne od lat, co sugeruje, że superbank z Frankfurtu nie rozumie w pełni zachowań związanych z ustalaniem cen w wyjątkowych sytuacjach.. W czasie wzrostu inflacji po pandemii EBC zakładał, że jest to przejściowy wzrost cen, potem pojawi się płytszy szczyt, a ostatecznie nastąpi wolniejsza zmiana tendencji. To skłoniło niektórych decydentów do większego zwracania uwagi na podawane dane liczbowe i mniejszego na ogłaszane prognozy.

Inwestorzy uważają, że EBC zbyt optymistycznie ocenia wzrost gospodarczy, wskazują na duży spadek cen producentów w listopadzie (o 8,8 proc.), co ma być dowodem osłabienia presji cenowej. Rynki również liczą na agresywne obniżanie stop przez bank centralny USA, inwestorzy sądzą, że gdy ten największy na świecie bank centralny podejmie decyzję w marcu lub w maju, to EBC zechce wykonać podobny ruch.

W połowie grudnia szefowie Fed mówili o możliwości 3-4 decyzji w tym roku o obniżeniu stóp, aby główna wyniosła 4,6 proc. na koniec roku. Christine Lagarde zapewniała z kolei, że nie rozmawiała o obniżeniu stóp, ale prezes Banque de France, Francois Villeroy de Galhau pozwolił sobie na uwagę, że pierwszą decyzją EBC będzie obniżka stóp. To ucieszyło analityków, którzy już w grudniu zakładali pierwszą obniżkę stóp w maju, jeśli nie w marcu.

Problemem Europy jest niepewność, jakie będą tendencje ruchu cen. Największa dotyczy ewolucji cen energii i surowców — uważa ekonomista i wykładowcą na uczelni Panthéon-Sorbonne, Jézabel Couppey-Soubeyran. Jeśli wzrosną, to bankom centralnym będzie trudno obniżyć stopy. Inni ekonomiści nie podzielają tych obaw. Ich zdaniem EBC nie zmieni kursu, ale pierwsza decyzja o obniżce stóp nie zapadnie w marcu, ale później — odnotowała AFP.