Ma pomóc skala rynku

— Wahania danych PMI w przemyśle są zgodne z oczekiwaniami, ale pokazują również wyzwanie, jakim jest niewystarczający popyt w obecnym klimacie gospodarczym, który wyraźnie wpływa na wszystkie łańcuchy dostaw, powiedział chiński ekonomista, Tian Yun. Jego zdaniem decydenci gospodarczy dostrzegli już wyzwania, a wraz z wprowadzeniem polityki mającej na celu zwiększenie popytu krajowego stabilizacja i ożywienie popytu wewnętrznego odczyty PMI powinny z miesiąca na miesiąc rosnąć. Narodowa Komisja Rozwoju i Reform (NDRC), czyli chińska komórka planowania gospodarczego, stwierdziła niedawno, że zamierza wykorzystać zalety skali rynku, aby pobudzić popyt krajowy. Zapowiedziała również koordynację wysiłków na rzecz zwiększenia popytu wewnętrznego i pogłębienia reform strukturalnych po stronie podaży.

Czytaj więcej Gospodarka Reżimowe bajki dla ludu: Gospodarki Rosji i Białorusi rosną coraz szybciej Reżimy Rosji i Białorusi ogłosiły „wspaniałe wyniki” osiągnięte przez obie gospodarki w 2023 roku. PKB obu krajów zaliczył „silny wzrost” o 3,5 proc., a oba kraje są „oazą ekonomicznej stabilności”. Nie można tych danych w żaden sposób zweryfikować.

— Powinniśmy skoordynować rozwój popytu wewnętrznego i pogłębianie reform strukturalnych po stronie podaży oraz organicznie zintegrować te dwa elementy – powiedział na konferencji prasowej poświęconej kluczowym priorytetom polityki makroekonomicznej w 2024 r. 29 grudnia Li Chao, rzecznik NDRC.Chiński rząd stara się również pobudzić wzrost zatrudnienia, w zeszłym roku wprowadził szereg środków wspierających. Z drugiej strony jednak obiecał zaostrzenie polityki fiskalnej i pieniężnej w 2024 r.

Jack Ma oddał kontrolę

Jednak coraz bardziej etatystyczne podejście do gospodarki, z naciskiem na kontrolę państwa w gospodarce i zapowiedź reform kosztem sektora prywatnego, wystraszyło przedsiębiorców. Represje rządu wobec przedsiębiorstw w imię bezpieczeństwa narodowego również odstraszyły międzynarodowych inwestorów. To, że nie są to plany, a konkretne działania przekonaliśmy się w ostatnią sobotę. Ludowy Bank Chin — chiński bank centralny ogłosił, że zatwierdził wniosek o usunięcie akcjonariuszy kontrolujących Alipay, platformy płatności cyfrowych prowadzoną przez Ant Group należącą do Jacka Ma. To oznacza, że ​​Ma oficjalnie oddał kontrolę nad firmą, której był współzałożycielem. Jack Ma, jest także współzałożycielem Alibaba Group. Rok temu poinformował, że zrzeknie się kontroli nad Ant w ramach wycofania się z działalności w branży internetowej. To od jego firm chińskie władze zaczęły swoją walkę z gigantami technologicznymi, ponieważ uznały je za zbyt potężne.

„Zjednoczenie” z Tajwanem ma przynieść dobrobyt

Xi obiecał także w swoim sylwestrowym wystąpieniu, że Chiny kontynentalne zostaną „ponownie zjednoczone” z Tajwanem . — Wszystkich Chińczyków po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej powinno łączyć wspólne poczucie celu i uczestniczyć w chwale odrodzenia narodu chińskiego – powiedział Xi w kontekście planów modernizacji gospodarki i rozwoju Chin. — Ludzie po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej są członkami jednej i tej samej rodziny. Mam szczerą nadzieję, że nasi rodacy po obu stronach Cieśniny będą współpracować, mając wspólny cel, aby wspólnie wspierać trwały dobrobyt narodu chińskiego — mówił w wystąpieniu opublikowanym przez rządowy „Global Times”.