Kiepski sen Polaków kosztuje nasz kraj 8 mld zł rocznie

- Już pandemia pokazała problemy, jakie Polacy mają ze snem. Z jednej strony wielu miało problem z rozdzieleniem czasu pracy od prywatnego, w związku z wykonywaniem obowiązków zdalnie. Z drugiej nie pomogło także oglądanie godzinami filmów czy seriali – komentuje Lidia D. Czarkowska, psycholog z Akademii Leona Koźmińskiego. - Świadomość wpływu na nasze życie problemów ze snem rośnie, zarówno jeśli chodzi o samych pracowników, jak i pracodawców. Rośnie zapotrzebowanie choćby na szkolenia i warsztaty, czasami wystarczą drobne zmiany nawyków, by sytuację poprawić – dodaje.

Z kolei Michał Pajdak, współautor badania z platformy ePsycholodzy.pl, zauważa, że pracownicy, którzy śpią mniej niż sześć godzin na dobę, zgłaszają średnio o ok. 2,4 pkt proc. większą utratę produktywności z powodu absencji niż zatrudnieni deklarujący od siedmiu do dziewięciu godzin snu na dobę. Osoby śpiące średnio od sześciu do siedmiu godzin nadal notują o ok. 1,5 pkt. proc. wyższą utratę produktywności w porównaniu do ludzi przesypiających od siedmiu do dziewięciu godzin.

– W skali roku ww. wyniki oznaczają, że pracownik śpiący krócej niż sześć godzin na dobę traci rocznie o ok. sześciu dni roboczych więcej niż zatrudniony zgłaszający od siedmiu do dziewięciu godzin snu. A osobie, która śpi mniej, bo od sześciu do siedmiu godzin, ubywa średnio o ok. 3,7 dnia pracy więcej rocznie – mówi Michał Pajdak.

Słaby sen to miliardowe straty

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom w USA uznały niewystarczającą ilość snu za problem zdrowia publicznego. W przypadku badań w USA, Japonii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Niemczech koszt absencji pracowników wynosi 680 mld dol.

- Zakładając tylko 1 proc. absencji chorobowych wynikający z niezadowolenia ze snu Polaków, koszt dla naszej gospodarki może wynosić minimum 8 mld zł – mówi Michał Pajdak.