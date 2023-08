Dochody budżetu federalnego Rosji z pracy skazanych wzrosły ponad dwukrotnie w latach 2016-2022, poinformowało w ostatni piątek rosyjskie Ministerstwo Finansów.

Według rosyjskiego serwisu „Moscow Times” w 2022 r. do budżetu federalnego wpłynęło 19,1 mld rubli (192,4 mln USD) z pracy przymusowej wykonywanej przez skazanych na rzecz firm państwowych i prywatnych. W roku 2016 było to 8,8 mld rubli (89,4 mln USD). Z kolei w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2023 roku do budżetu federalnego wpłynęło już 7,6 mld rubli (77,5 mln dolarów) z tytułu wykorzystania pracy skazańców. Rosja przywróciła pracę obowiązkową jako formę kary kryminalnej w 2017 r.

Dzisiaj ponad 26 000 więźniów w więzieniach w kraju wykonuje pracę przymusową dla 1700 organizacji komercyjnych — podała rosyjska Federalna Służba Penitencjarna (FSIN). Z pracy więźniów, m.in. z powodu braku cywilnej siły roboczej, korzystają m.in takie firmy jak wiodąca platforma handlu elektronicznego Ozon, Koleje Rosyjskie, producent ciężarówek KAMAZ i największy rosyjski producent czołgów Uralvagonzavod.

Rosja werbuje więźniów do pracy, poborowych brak

Brytyjskie Ministerstwo Obrony podało w styczniu 2023, że „rosyjski przemysł zbrojeniowy z dużym prawdopodobieństwem ucieka się do wykorzystywania pracy więźniów, aby sprostać wymaganiom produkcyjnym w czasie wojny. Więźniowie zapewniają rosyjskim przywódcom wyjątkową siłę roboczą, którą można wykorzystać do wsparcia „ specjalnej operacji wojskowej ”, podczas gdy normalnych poborowych wciąż brakuje” – napisali Brytyjczycy.