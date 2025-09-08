Aktualizacja: 08.09.2025 18:18 Publikacja: 08.09.2025 18:05
Foto: Fotorzepa/ Grzegorz Psujek
Korzystając z dobrych nastrojów na zagranicznych parkietach, inwestorzy handlujący na giełdzie w Warszawie z dużym zapałem zabrali się do odrabiania strat. Dominacja popytu sprawiła, że indeks WIG20 bardzo szybko wypracował solidną przewagę, którą na finiszu sesji zdołał jeszcze powiększyć, kończąc notowania 2,05 proc. na plusie. Niewiele gorzej wypadł WIG, zyskując 1,86 proc. Z początkiem nowego tygodnia optymizm wrócił na rynki akcji, stwarzając dogodne warunki do odreagowania piątkowej przeceny wywołanej słabszymi od oczekiwań danymi z amerykańskiego rynku pracy. Inwestorów handlujących na krajowej giełdzie do zakupów przekonały pozytywne nastroje na pozostałych europejskich rynkach akcji, choć warto zauważyć, że nigdzie w Europie zwyżki głównych indeksów nie były tak przekonujące, jak w Warszawie. Obniżka perspektywy ratingu kredytowego Polski przez agencję Fitch nie zrobiła żadnego wrażenia na inwestorach, którzy zdają się nadal mocno wierzyć w polskie akcje.
W Warszawie beneficjentami poprawy nastrojów byli głównie posiadacze akcji największych firm, które w komplecie zakończyły poniedziałkową sesję na plusie. Największym zainteresowaniem kupujących cieszyły się walory banków, odreagowujące mocne spadki z poprzednich sesji. Dobrą zeszłotygodniową passę kontynuowały akcje Allegro, PGE i Orlenu, co przełożyło się na wyraźne przyspieszenie tempa odbicia ich notowań. Jednocześnie mocno w tyle zostały papiery KGHM i Dino, notując najmniej okazałe zwyżki w indeksie.
Pozytywne nastroje zdominowały również szeroki rynek akcji, co pozytywnie przełożyło się na kursy zdecydowanej większości mniejszych firm. Najwięcej powodów do zadowolenia mieli posiadacze akcji Grenevii i Bumechu, które drożały w dwucyfrowym tempie. Obie spółki w ostatnich dniach podały, że chcą mocniej zaistnieć w sektorze obronnym. Dla Bumechu była to już dziewiąta wzrostowa sesja z rzędu. Warto zauważyć, że w tym czasie jego akcje zdołały już podwoić swoją wartość.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Korzystając z dobrych nastrojów na zagranicznych parkietach, inwestorzy handlujący na giełdzie w Warszawie z dużym zapałem zabrali się do odrabiania strat. Dominacja popytu sprawiła, że indeks WIG20 bardzo szybko wypracował solidną przewagę, którą na finiszu sesji zdołał jeszcze powiększyć, kończąc notowania 2,05 proc. na plusie. Niewiele gorzej wypadł WIG, zyskując 1,86 proc. Z początkiem nowego tygodnia optymizm wrócił na rynki akcji, stwarzając dogodne warunki do odreagowania piątkowej przeceny wywołanej słabszymi od oczekiwań danymi z amerykańskiego rynku pracy. Inwestorów handlujących na krajowej giełdzie do zakupów przekonały pozytywne nastroje na pozostałych europejskich rynkach akcji, choć warto zauważyć, że nigdzie w Europie zwyżki głównych indeksów nie były tak przekonujące, jak w Warszawie. Obniżka perspektywy ratingu kredytowego Polski przez agencję Fitch nie zrobiła żadnego wrażenia na inwestorach, którzy zdają się nadal mocno wierzyć w polskie akcje.
WIG20 i mWIG40 zanotowały w czwartek solidne wzrosty. Dzięki temu indeks największych spółek naszego parkietu za...
Osoby związane ze spółkami chętnie handlowały akcjami w minionym miesiącu. Pojawiły się zarówno po stronie sprze...
Atmosfera na rynkach akcji w środku tygodnia poprawia się. Większość indeksów akcji dziś zyskuje, a GPW tym raze...
Od kilku sesji na rynkach akcji przeważa kolor czerwony, a dynamika spadków sugeruje, że mamy do czynienia ze zm...
Pierwsza wrześniowa sesja w Warszawie zamiast wyczekiwanego odbicia sierpniowych spadków przyniosła pogłębienie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas