Niedźwiedzie znów są prowokowane przez byki. Koniec korekty?

W trakcie dnia indeks dużych spółek próbował nawet rosnąć, ale w raczej spadkowym otoczeniu na globalnych rynkach nie miał większych szans. Sygnał coraz większego zmęczenia popytu uwidocznił się już we wtorek, a to może być dobra okazja dla niedźwiedzi, które doszły już do głosu w Azji. Słabość wschodnich rynków można natomiast tłumaczyć kolejnym epizodem celnym w mocowaniu się między USA a Chinami. W środę mocno tracił Hang Seng, dla którego była to pierwsza mocniejsza przecena po ostatnim krachu giełdowym. – Indeks wrócił pod 21 tys. pkt i nie można wykluczyć, że na celowniku niedźwiedzi ponownie jest psychologiczna wartość 20 000 pkt. W Szanghaju także rozpoczęła się wyprzedaż akcji – zauważa Neidek. Shanghai Composite Index nie zdołał nawet wypełnić w całości okna bessy. – Ta słabość generuje obawy, że ostatnie podbicie to tylko korekta wzrostowa, a nie nowy impuls – ocenia.

Jak mówi Marek Rogalski z DM BOŚ, jak na razie nic nie wskazuje na to, aby Amerykanie i Chińczycy mieli zasiąść do stołu rozmów, aby rozładować wzajemny impas w polityce handlowej. – Każdego dnia dowiadujemy się raczej o kolejnych działaniach wymierzonych w przeciwnika, choć nie są one tak „eskalujące” jak te z ubiegłego tygodnia – podkreśla.

W takich warunkach europejskie rynki nie miały wiele do powiedzenia i również rozpoczęły dzień na czerwono. Niemiecki DAX nie składał broni i dotarł nawet do maksimów z poprzedniego dnia, ale ani kroku dalej.

– Lokalnie niedźwiedzie wciąż są mocne, a pod sobą mają trójfalową zwyżkę. To znów generuje obawy, że rynek ma za sobą jedynie korektę wzrostową typu zygzak a-b-c, a nie nowy impuls. Na korzyść byków przemawia siła drugiej i trzeciej linii Deutsche Boerse – zauważa Neidek.

Francuski CAC 40 wtorkowe maksima obserwował w tym czasie z daleka, z okolic połowy białej świecy.

Inwestorzy mocno śledzą szczególnie amerykański rynek obligacji. Rentowności tamtejszych papierów dziesięcioletnich w zeszłym tygodniu zbliżyły się nawet do 4,6 proc. (poziomu najwyższego od połowy lutego, choć jeszcze tydzień wcześniej wskaźnik ten był nawet poniżej 3,9 proc.). Ostatnie dni przynoszą jednak umocnienie amerykańskich papierów skarbowych. – Choć na rynku nie obserwujemy już wyprzedaży amerykańskich obligacji, to wydaje się, że na ten moment nikt w obawie o globalne ryzyko nie chce kierować swoich środków do amerykańskich aktywów – komentuje Michał Stajniak z XTB.