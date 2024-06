Byki znów w natarciu na GPW

Wyraźna poprawa nastrojów na warszawskiej giełdzie jest już faktem. Podczas wczorajszej sesji WIG20 zyskał na wartości ponad 2 proc. Początek dzisiejszych notowań wskazuje na to, że byki wcale nie zamierzają się zatrzymywać. Co prawda sam start notowań wypadł pod kreską, ale kupujący szybko przejęli przewagę i przed godz. 11 indeks największych spółek naszego parkietu rósł już 0,8 proc. i coraz odważniej zbliża się do poziomu 2600 pkt. Znów mocno prezentuje się m.in. sektor bankowy. Akcje takich firm jak PKO BP, Santander Bank Polska czy też Pekao zyskują ponad 1 proc.

Reklama

Nvidia ciążyła indeksom

Warszawa na razie nic sobie nie robi z tego, co dzieje się w otoczeniu w tym przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Tam wczoraj indeksy traciły na wartości. S&P 500 spadł 0,3 proc., zaś Nasdaq zniżkował aż o ponad 1 proc. To w dużej mierze pokłosie słabego zachowania Nvidii. Akcje tej spółki straciły wczoraj na wartości prawie 7 proc.

Czytaj więcej Giełda Tomasz Bardziłowski, prezes GPW: Giełda Papierów Wartościowych musi wrócić do swoich korzeni Mamy dobry czas dla rynku kapitałowego i musimy to wykorzystać. Na GPW musimy najpierw musimy poświęcić czas na uporządkowanie projektów niezwiązanych z rynkiem – mówi Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.

- Mierząc od czwartkowego szczytu, jej skala jest już szesnastoprocentowa. Zachowanie spółki, choć stanowi cenną lekcję poglądową dla jej najnowszych inwestorów, nie jest dla nas na razie przesadnie niepokojące, ilustrując jedynie skalę wcześniejszego wykupienia. Zakładamy, że mamy do czynienia z czysto techniczną realizacją zysków po osiągnięciu kolejnych kamieni milowych (tytuł najcenniejszej spółki na świecie, wyprzedzenie kapitalizacji giełd z Francji i Wielkiej Brytanii). Warto pamiętać, że póki co cofnęliśmy się zaledwie do poziomów sprzed splitu akcji, czyli zaledwie sprzed dwóch tygodni. Nie będzie niespodzianką, jeżeli dziś lub w najbliższych dniach ponownie ujawni się popyt, na co wskazuje olbrzymi spokój reszty rynku — wskazuje Kamil Cisowski, analityk DI Xelion.

Azja i krypto w górę

Stosunkowo niezłe nastroje panowały za to na rynkach azjatyckich. Nikkei225 urósł prawie 1 proc. Kospi zyskał 0,35 proc., zaś Hang Seng przed zamknięciem notowań rósł ponad 0,2 proc. Po ostatniej przecenie odbijać próbują dzisiaj krypotwaluty. Bitcoin zyskuje ponad 1 proc. i wraca powyżej 60 tys. USD. Nieznacznie taniej ropa naftowa, której baryłka w odmianie WTI jest wyceniana powyżej 81 USD. Nieznaczną przecenę widać także na rynku złota. Te jest obecnie przy cenie 2330 USD za uncję.