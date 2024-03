McDonald’s: Ta gigantyczna awaria to nie nasza wina

Globalna awaria nastąpiła podczas „zmiany konfiguracji” i uniemożliwiła restauracjom przyjmowanie zamówień, między innymi w Wielkiej Brytanii, Australii i Japonii oraz w Polsce – pisze BBC. McDonald's zapewnił, że przyczyną problemów nie był cyberatak.

To nie był cyberatak na McDonald's

W firmie wystąpiła „globalna awaria systemu technologicznego, która została szybko zidentyfikowana i naprawiona” – powiedział Brian Rice, dyrektor ds. informatyki McDonald's. Poinformował, że restauracje w wielu krajach działają normalnie, podczas gdy kilka jest wciąż w trakcie przywracania trybu online. „Warto zauważyć, że problem ten nie był bezpośrednio spowodowany zdarzeniem związanym z cyberbezpieczeństwem – raczej został spowodowany przez zewnętrznego dostawcę podczas zmiany konfiguracji” – dodał. Rice powiedział, że to, co się wydarzyło, stanowi „wyjątek od normy i pilnie pracujemy nad jego rozwiązaniem”.

Problemy zaczęły się w piątek z rana

Problemy zaczęły się w piątek we wczesnych godzinach porannych i trwały przez cały ranek, ale firma nie podała, ilu lokali to dotyczyło. Sarah McLean, właścicielka franczyzy w regionie Midlands, stwierdziła, że problem dotyczy wszystkich jej 21 oddziałów. „Awarie w moich restauracjach dotknęły bardzo wcześnie rano, więc na szczęście nie były one zbyt znaczące i trwały około półtorej godziny” – powiedziała BBC. Ale w tym czasie „nie mogli nikogo obsłużyć”.