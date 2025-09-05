Digitalizacja usług publicznych w Polsce dynamicznie przyspiesza

Od 1 września. Natomiast dostawcy systemów operacyjnych w naszych telefonach działają tak, że udostępniają aktualizację najpierw połowie użytkowników, a później następnym w ciągu kolejnych kilku dni, aż do 100 procent. Aby więc funkcja była dostępna na naszym smartfonie, musimy zaktualizować aplikację mObywatel tak szybko, jak pojawi się aktualizacja. Zainteresowanie jest duże. Widzimy, że już w kilku milionach smartfonów aktualizację wykonano.

Zapowiedział pan też wdrożenie asystenta AI w aplikacji mObywatel do końca br. Jakie konkretne funkcjonalności ma mieć AI-asystent i jak wygląda harmonogram jego wdrożenia?

Do końca roku mamy bardzo bogaty plan kolejnych wdrożeń. W połowie września wdrażamy w mObywatelu legitymację uczniowską, która będzie też krokiem, aby przyzwyczaić młodych ludzi do tego, żeby korzystali z aplikacji, które ułatwiają im życie. I dlatego wprowadzamy to we wszystkich polskich szkołach, aby dzieci i rodzice nie musieli się już stresować i sprawdzać podczas wyjazdu, czy dziecko wzięło ze sobą papierową, czy plastikową legitymację, czy też nie. Wszystko będzie w warstwie elektronicznej, a to otworzy przestrzeń do następnych wdrożeń, ponieważ mamy mnóstwo możliwości, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i kontaktu, jeżeli np. dziecko znajdzie się w niebezpieczeństwie lub potrzebny będzie kontakt do rodzica.

Z końcem roku w mObywatelu pojawi się wirtualny asystent, czyli polski model sztucznej inteligencji PLLuM znajdzie zastosowanie w naszej aplikacji. I to będzie duża zmiana, ponieważ przestaniemy już szukać, przesuwać ekran w poszukiwaniu usługi, która nas interesuje, a zaczniemy rozmawiać na czacie. Będziemy mogli zapytać o to, jak wykonać daną usługę, jak wyrobić dowód osobisty czy paszport. Będziemy mogli zapytać, ile mamy punktów karnych, gdzie jest najbliższy urząd do załatwienia danej sprawy. Wirtualny asystent przeprowadzi nas przez cały proces, wskaże, gdzie trzeba kliknąć, żeby coś znaleźć. A jeżeli jakiś proces jeszcze nie będzie scyfryzowany, to opisze krok po kroku, co zrobić, aby przez niego przejść w najbliższym urzędzie. To duża zmiana filozofii korzystania z aplikacji, bo jasne jest, że jeśli będziemy mieli więcej usług, będziemy musieli zarządzać nimi w inny sposób. I będziemy zarządzać przez wirtualnego asystenta, który będzie nam na co dzień pomagał właśnie w sprawach formalnych.

W czerwcu br. poinformował pan, że Polska złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o budowę gigafabryki sztucznej inteligencji o wartości ok. 5 mld zł, gdzie wkład publiczny to prawie 2 mld zł w latach 2026–2029. Projekt zakłada instalację około 30 tys. GPU w pięciu ośrodkach (Poznań, Kraków, Wrocław, Warszawa, Gdańsk). O co chodzi z gigafabryką AI i jak zamierzają państwo zapewnić finansowanie wkładu krajowego?

Gigafabryka sztucznej inteligencji to przełomowy projekt na skalę europejską. W lutym br. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła w Paryżu europejską odpowiedź na wielkie programy inwestycyjne w innych częściach świata. I z mojego punktu widzenia jest to przełom, ponieważ w końcu Komisja Europejska otworzyła drogę do poważnego partnerstwa publiczno-prywatnego i do łączenia kapitału publicznego z prywatnym. Dla mnie projekt ten jest tak ważny nawet nie ze względu na potencjalne finansowanie z Komisji Europejskiej, ale właśnie z uwagi na możliwość elastycznej współpracy z partnerami prywatnymi. I dlatego na początku sierpnia otworzyliśmy nabór do konsorcjum. Zgłosiło się 275 firm i instytucji z wielu państw członkowskich, przede wszystkim z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, czyli z państw członkowskich UE, które stanowią ścisłe centrum konsorcjum bałtyckiej gigafabryki sztucznej inteligencji. Zgłosiły się też firmy z: Niemiec, Francji, Hiszpanii, Luksemburga, ale też spoza Unii Europejskiej, np. z Wielkiej Brytanii.