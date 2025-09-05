We współpracy międzynarodowej upatrujemy przyszłość

Na Dolnym Śląsku realizowanych jest wiele inwestycji na kolei. Odbudowujecie linie kolejowe w regionie, w tym także do Karpacza, gdzie odbywa się Forum Ekonomiczne. Trwa mała rewolucja kolejowa?

I do Srebrnej Góry, i do Lądka-Zdroju, i do Stronia, Lwówka Śląskiego, Iławy, do Łagiewnik. Można by wymieniać bez liku. Myślę, że to niemała rewolucja. Do tej pory na Dolnym Śląsku odbudowano w sumie, licząc z Karpaczem, ok. 100 km linii kolejowych, nowych i zrewitalizowanych. Nasze ambicje na tę kadencję są takie, aby – mówiąc kolokwialnie – dociągnąć do 280 km. Myślę, że na pewno nie ma drugiego takiego województwa, które w tak szybkim tempie odbudowywałoby połączenia kolejowe, z jednej strony odbudowując torowiska, a z drugiej inwestując miliony złotych w nowoczesny tabor XXI wieku.

A co z inwestycjami drogowymi? Trwa rozbudowa autostrady A4, ale też budowa trasy ekspresowej S8 Wrocław–Kłodzko.

Mógłbym skoncentrować się tylko i wyłącznie na drogach wojewódzkich, których po Mazowszu mamy drugą największą ilość, jeżeli chodzi o regiony. Ostatnio uruchomiliśmy program „Dolny Śląsk na dobrej drodze”. Zakłada on łączenie prac drogowych w większe odcinki, także pomiędzy powiatami. To remonty długich odcinków dróg wojewódzkich, realizowane kompleksowo, po kilka powiatów. Zapytał pan o drogi krajowe. Z racji, że miałem przyjemność pełnić funkcję wiceministra infrastruktury odpowiedzialnego za drogi, co prawda niedługo, bo przez pół roku, zanim zostałem marszałkiem, ale jest to coś, co pozostało w moim sercu. Pilotuję tę kwestię i chcę, aby w tej materii dobrze działo się na Dolnym Śląsku. Pierwsze pół dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu spędziłem z Dariuszem Klimczakiem, ministrem infrastruktury, i wiceministrem Stanisławem Bukowcem. Rozmawialiśmy m.in. o inwestycjach drogowych, o autostradzie A4 od Kostomłotów w kierunku zachodnim. Mówię tu o rozbudowie o jeden pas. Tego wymaga ruch na tym odcinku. Na A4 jest on już tak duży, że trzeci pas to niezbędne minimum. Na wysokości Wrocławia walczymy o to, aby przebieg był w nowym śladzie S8. Chodzi o dodatkowe trzy pasy w jednym kierunku, w nowym śladzie. Po kolei wydawane są zgody, rozstrzygane przetargi na odcinki do Barda, Kłodzka. Ostatnio ogłoszono przetarg po czterech latach braku prac dokumentacyjnych nad tym odcinkiem. W ubiegłym tygodniu wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji tzw. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.

Wspomniał pan o Wrocławiu, w którym realizowana jest wielka inwestycja w obszarze zdrowia. To nowy szpital onkologiczny, który będzie jedną z najnowocześniejszych takich placówek w kraju.