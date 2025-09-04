W dyskusji udział biorą:

  • Adam Jarubas, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Publicznego w Parlamencie Europejskim
  • Iwona Pająk, dyrektor Public Affairs, Novartis
  • Justin Gandy, Managing Director MSD Poland
  • Wiktor Janicki, prezes zarządu AstraZeneca Pharma Poland
  • Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. Strategii Cenowej i Refundacji, Polpharma
  • Janusz Cieszyński, poseł, były wiceminister zdrowia
  • dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, Think Thank SGH dla Zdrowia

Debatę prowadzi redaktor dziennika „Rzeczpospolita” Dominika Pietrzyk. 

Podczas dyskusji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Bezpieczeństwo lekowe a konkurencyjność europejskiego przemysłu farmaceutycznego – punkty wspólne i rozbieżności
  • Bezpieczeństwo lekowe jako element bezpieczeństwa kraju i regionu
  • Critical Medicines Act – realne narzędzia dla przywrócenie produkcji leków krytycznych w UE czy erzac rozwiązania?
  • Nowe Wieloletnie Ramy Finansowe (MFF) UE a budżet na bezpieczeństwo lekowe i wsparcie dla innowacyjności
  • Konkurencyjność europejskiego przemysłu farmaceutycznego w nowej rzeczywistości relacji transatlantyckich
  • Pożądane mechanizmy wsparcia konkurencyjności: ocena pakietu farmaceutycznego, oczekiwania wobec Biotech Act.