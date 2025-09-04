„Rzeczpospolita” na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2025
Aktualizacja: 04.09.2025 07:39 Publikacja: 04.09.2025 00:00
Foto: Rzeczpospolita
godz. 11.10, sala 6.23
godz. 12.15, sala 6.23
godz. 12.45, Salon „Rzeczpospolitej”
Biznes zgłasza wiele zastrzeżeń do projektu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, który zmieni gospodarkę o...
Podążanie za potrzebami konsumenta, budowanie z nim długofalowej więzi opartej na kontakcie z drugim człowiekiem...
Udało nam się zmienić domenę .pl z jednej z najniebezpieczniejszych, w których jest najwięcej stron scamowych, w...
Zerwana została umowa dotycząca mapy podwyżek akcyzy na alkohol. Branży nie sprzyja też włączenie piwa do system...
Debata „Rola cyfryzacji w bezpieczeństwie Polski” odbyła się w Salonie „Rzeczpospolitej” podczas XXXIV Forum Eko...
