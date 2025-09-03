„Rzeczpospolita” na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2025
Aktualizacja: 03.09.2025 16:42 Publikacja: 03.09.2025 16:21
W dyskusji biorą udział:
Debatę poprowadzi redaktor dziennika „Rzeczpospolita” Artur Osiecki.
Podczas dyskusji jej uczestnicy poruszą następujące zagadnienia:
W dyskusji biorą udział:
Debata „Administracja, nauka, biznes – wspólny język w świecie cyfrowej rewolucji” odbyła się w Salonie „Rzeczpo...
Debata „Mikroprzedsiębiorcy w erze e-commerce: jak nanosegmentacja i wsparcie instytucjonalne kształtują przyszł...
Debata „Rynek mieszkaniowy teraz i za dekady” odbyła się w Salonie „Rzeczpospolitej” podczas XXXIV Forum Ekonomi...
Gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej szybko gonią Zachód. Zwłaszcza w ostatnich latach nie jest to jednak droga...
Oto polecane przez redakcję „Rzeczpospolitej” najciekawsze wydarzenia drugiego dnia Forum Ekonomicznego.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas