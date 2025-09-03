W dyskusji biorą udział:

  • Jacek Oko, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  • Joanna Makowiecka-Gatza, prezes zarządu Pracodawców RP
  • Bartłomiej Pejo, przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
  • Małgorzata Zakrzewska, dyrektorka wykonawcza ds. korporacyjnych w Play
  • Marianna Sidoroff, dyrektor Departamentu Gospodarki Cyfrowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Debatę poprowadzi redaktor dziennika „Rzeczpospolita” Artur Osiecki.

Podczas dyskusji jej uczestnicy poruszą następujące zagadnienia:

  • Rola telekomunikacji w zapewnianiu bezpieczeństwa. Telekomunikacja jest kluczowym filarem bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa, zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i w codziennym funkcjonowaniu. Wojna w Ukrainie czy klęski żywiołowe, jak powódź, pokazały, że obok dostępu do wody pitnej najważniejsza jest możliwość komunikacji, która zapobiega chaosowi i umożliwia skuteczną reakcję służb.
  • Rola regulacji i potrzebne rozwiązania. Regulacje w sektorze telekomunikacji są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo państwa i obywateli, jednak muszą być wyważone i racjonalne. Zbyt restrykcyjne przepisy mogą spowolnić rozwój infrastruktury i ograniczyć dostęp konsumentów do nowoczesnych usług. Kluczowa jest ścisła koordynacja działań pomiędzy rządem a operatorami, zwłaszcza w zakresie tworzenia systemów rezerwowej łączności na wypadek kryzysu. Konieczne jest również ograniczanie barier inwestycyjnych, bo tylko rozwój sieci pozwoli osiągnąć podstawowe