W dyskusji biorą udział:

  • Wojciech Fendler, prezes Agencji Badań Medycznych
  • Jacek Oko, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  • dr.inż. Karolina Tkaczuk, dyrektorka ds innowacji i współpracy akademickiej, Astra Zeneca
  • Anna Kowalczuk, wiceprezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kazimierz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej
  • Radosław Maćkiewicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki
  • Grzegorz Borowiec, zastępca dyrektora Departamentu e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

Debatę prowadzi redaktor dziennika „Rzeczpospolita” Dominika Pietrzyk.

W czasie dyskusji uczestnicy poszukają odpowiedzi na pytania:

  • Jak przebiega transformacja cyfrowa w polskich mikrofirmach?
  • Jak instytucje ekosystemu biznesu mogą wspierać małe firmy w rozwoju?
  • Jak mikroprzedsiębiorcy mogą wykorzystać nano segmentację do budowania lojalnej bazy klientów?
  • W jaki sposób w mikrofirmach efektywnie optymalizować kanały sprzedaży?
  • W jaki sposób mikrofirmy mogą efektywnie dotrzeć do konsumentów z informacjami o swoich usługach i produktach?
  • Wyzwania regulacyjne i podatkowe – jak ograniczenia przekuć w szanse?
  • Czy mikroprzedsiębiorcy mogą się stać motorem innowacji w e-commerce?