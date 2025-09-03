W dyskusji udział biorą:

  • Krzysztof Traczyk, dyrektor Gabinetu Rzecznika, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej
  • Wojciech Arszewski, dyrektor ds. PR na region Europy Środkowej, Wschodniej, Bliski Wschód i Afrykę w UPS Polska
  • Tomasz Sińczak, prezes Fundacji Forum Konsumentów
  • Łukasz Gabler, Public Policy and Government Relations manager, TikTok CEE.

Debatę prowadzi redaktor dziennika „Rzeczpospolita” Jeremi Jędrzejkowski.

W czasie dyskusji uczestnicy poszukają odpowiedzi na pytania:

  • Jak przebiega transformacja cyfrowa w polskich mikrofirmach?
  • Jak instytucje ekosystemu biznesu mogą wspierać małe firmy w rozwoju?
  • Jak mikroprzedsiębiorcy mogą wykorzystać nano segmentację do budowania lojalnej bazy klientów?
  • W jaki sposób w mikrofirmach efektywnie optymalizować kanały sprzedaży?
  • W jaki sposób mikrofirmy mogą efektywnie dotrzeć do konsumentów z informacjami o swoich usługach i produktach?
  • Wyzwania regulacyjne i podatkowe – jak ograniczenia przekuć w szanse?
  • Czy mikroprzedsiębiorcy mogą się stać motorem innowacji w e-commerce?