Otoczenie rynkowe w ciągu roku zmieniło się istotnie, doszło do cięć stóp procentowych, po rekonstrukcji rządu nacisk przesunął się już formalnie z dopłat do kredytów na tzw. budownictwo społeczne. Niskie stopy to dla rynku pierwotnego potencjał popytu fundamentalnego, ale i inwestycyjnego. W tle mamy dyskusję o dalszej przyszłości z prognozami demograficznymi na czele. Co dalej z rynkiem nieruchomości?

W dyskusji wzięli udział:

  • dr Iwona Sroka, członek zarządu, Murapol SA
  • Tomasz Lewandowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  • Mateusz Bonca, prezes zarządu, JLL
  • Adam Czerniak, profesor SGH w Warszawie, Kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej
  • Bartosz Guss, dyrektor generalny PZFD

Debatę poprowadził redaktor zarządzający dziennika „Rzeczpospolita” Paweł Czuryło.