„Rzeczpospolita” na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2025
Aktualizacja: 03.09.2025 12:02 Publikacja: 03.09.2025 11:02
Otoczenie rynkowe w ciągu roku zmieniło się istotnie, doszło do cięć stóp procentowych, po rekonstrukcji rządu nacisk przesunął się już formalnie z dopłat do kredytów na tzw. budownictwo społeczne. Niskie stopy to dla rynku pierwotnego potencjał popytu fundamentalnego, ale i inwestycyjnego. W tle mamy dyskusję o dalszej przyszłości z prognozami demograficznymi na czele. Co dalej z rynkiem nieruchomości?
W dyskusji wzięli udział:
Debatę poprowadził redaktor zarządzający dziennika „Rzeczpospolita” Paweł Czuryło.
