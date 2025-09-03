Otoczenie rynkowe w ciągu roku zmieniło się istotnie, doszło do cięć stóp procentowych, po rekonstrukcji rządu nacisk przesunął się już formalnie z dopłat do kredytów na tzw. budownictwo społeczne. Niskie stopy to dla rynku pierwotnego potencjał popytu fundamentalnego, ale i inwestycyjnego. W tle mamy dyskusję o dalszej przyszłości z prognozami demograficznymi na czele. Co dalej z rynkiem nieruchomości?

W dyskusji wzięli udział:

dr Iwona Sroka , członek zarządu, Murapol SA

, członek zarządu, Murapol SA Tomasz Lewandowski , podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii Mateusz Bonca , prezes zarządu, JLL

, prezes zarządu, JLL Adam Czerniak , profesor SGH w Warszawie, Kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej

, profesor SGH w Warszawie, Kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej Bartosz Guss, dyrektor generalny PZFD

Debatę poprowadził redaktor zarządzający dziennika „Rzeczpospolita” Paweł Czuryło.