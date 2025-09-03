„Rzeczpospolita” poleca najciekawsze wydarzenia 3 września

„Rzeczpospolita” na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2025
Aktualizacja: 03.09.2025 09:04 Publikacja: 03.09.2025 03:50
Foto: Rzeczpospolita
godz. 11.00, Salon „Rzeczpospolitej”
godz. 11.10, sala 6.23
godz. 11.10, sala 6.12
godz. 12.15, Salon „Rzeczpospolitej”
godz. 12.20, sala 4.7
godz. 13.45, sala 4.14
godz. 14.05, sala 6.35
godz. 14.30, sala 4.14
godz. 14.45, Salon „Rzeczpospolitej”
godz. 15.30 Salon „Rzeczpospolitej”
godz. 16.05, sala 6.32
godz. 16.05, scena główna 2/3
godz. 16.05, sala 6.23
godz. 16.05, sala 6.35
godz. 16.15, Salon „Rzeczpospolitej”
godz. 17.15, sala 6.11
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
godz. 11.00, Salon „Rzeczpospolitej”
Gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej szybko gonią Zachód. Zwłaszcza w ostatnich latach nie jest to jednak droga...
Debata „Bezpieczeństwo żywnościowe – zrównoważone rolnictwo – środki zapewniające efektywność produkcji” w Salon...
Debata „Czy europejski handel detaliczny jest w stanie wygrać wojnę o klienta z globalnymi platformami, nie trac...
Oto najciekawsze wydarzenia pierwszego dnia Forum Ekonomicznego polecane przez redakcję „Rzeczpospolitej”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas