Forum Ekonomiczne

„Rzeczpospolita” na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2025

„Rzeczpospolita” poleca najciekawsze wydarzenia 3 września

Oto polecane przez redakcję „Rzeczpospolitej” najciekawsze wydarzenia drugiego dnia Forum Ekonomicznego.

Publikacja: 03.09.2025 03:50

Foto: Rzeczpospolita

Redakcja „Rz”

Rynek mieszkaniowy teraz i za dekady

godz. 11.00, Salon „Rzeczpospolitej”

Troska o pacjentów to troska o planetę – dekarbonizacja ochrony zdrowia w Europie

godz. 11.10, sala 6.23

Szara strefa w hazardzie online – wyzwania i kierunki zmian

godz. 11.10, sala 6.12

Mikroprzedsiębiorcy w erze e-commerce: jak nano segmentacja i wsparcie instytucjonalne kształtują przyszłość małego biznesu w Polsce

godz. 12.15, Salon „Rzeczpospolitej”

Europa first! Jak budować europejski potencjał gospodarczy?

godz. 12.20, sala 4.7

Korporacyjny startup – rola kultury organizacyjnej. Rozmowa z Łukaszem Chałaczkiewiczem, General Managerem EE, Lipton Teas and Infusions

godz. 13.45, sala 4.14

Między nadregulacją a deregulacją: przewidywalność podatkowa jako filar stabilności gospodarczej w Polsce

godz. 14.05, sala 6.35

Hub logistyczny Shein na Dolnym Śląsku, tworząc miejsca pracy i rozwijając biznes

godz. 14.30, sala 4.14

Administracja, nauka, biznes – wspólny język w świecie cyfrowej rewolucji. Od megafabryk po personalizowaną medycynę

godz. 14.45, Salon „Rzeczpospolitej”

Podpisanie porozumienia o współpracy między Politechniką Wrocławską a AstraZeneca

godz. 15.30 Salon „Rzeczpospolitej”

Złota klatka regulacji? Jak „gold-plating” hamuje polski rynek cyfrowy i jak to zmienić

godz. 16.05, sala 6.32

Inwestycja, która zmienia zasady gry: jak partnerstwo publiczno-prywatne tworzy zieloną energię z odpadów

godz. 16.05, scena główna 2/3

Eliminowanie źródeł nierówności w ochronie zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej

godz. 16.05, sala 6.23

Z Polski w świat. W jaki sposób dokonać ekspansji zagranicznej?

godz. 16.05, sala 6.35

Rola regulacji w cyfrowym bezpieczeństwie Polski

godz. 16.15, Salon „Rzeczpospolitej”

Technologia i ekonomia: sztuka łączenia sił dla rozwoju

godz. 17.15, sala 6.11

Forum Ekonomiczne

