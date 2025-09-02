„Rzeczpospolita” na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2025
Publikacja: 02.09.2025 04:15
Foto: Rzeczpospolita
Czy europejski handel detaliczny jest w stanie wygrać wojnę o klienta z globalnymi platformami, nie tracąc równocześnie swojej tożsamości i standardów?
godz. 14.45, Salon „Rzeczpospolitej”
Rozszerzona odpowiedzialność producentów (ROP) – nowy fiskalno-biurokratyczny obowiązek czy inwestycja w gospodarkę obiegu zamkniętego?
godz. 15.30, scena główna 2/3
System kaucyjny w polsce: krok ku przyszłości?
godz. 15.30, sala 6.20
Bezpieczeństwo żywnościowe – zrównoważone rolnictwo – środki zapewniające efektywność produkcji
godz. 16.30, Salon „Rzeczpospolitej”
Rola państwa i systemu ochrony zdrowia w profilaktyce raka piersi
godz. 16.40, sala 6.25
