„Rzeczpospolita” na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2025
Aktualizacja: 31.08.2025 22:19 Publikacja: 31.08.2025 20:43
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wspólnie z kluczowymi jednostkami badawczymi, otwiera szeroko drzwi Pawilonu Polskiej Nauki – miejsca dialogu, ekspozycji najnowszych technologii oraz inspiracji dla liderów biznesu i nauki. Hasło tegorocznego forum – „Czas transformacji – jaka będzie Europa przyszłości?” – doskonale oddaje filozofię działań resortu: nauka nie zamyka się w laboratoriach, lecz odpowiada na konkretne wyzwania gospodarki i społeczeństwa.
Goście Pawilonu będą mogli zobaczyć wdrożenia z pogranicza medycyny cyfrowej i AI, biotechnologii, przemysłu spożywczego oraz nowoczesnej edukacji. Unikalne projekty partnerów, takich jak Sieć Badawcza Łukasiewicz, Lubelska Unia Cyfrowa, Uniwersytet Zielonogórski czy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, łączą świat nauki i biznesu. Praktyczne pokazy – m.in. badania z użyciem symulacji wzroku, druk 3D modelu oka, eksperymenty z żywnością przyszłości czy prezentacje bionicznych protez – podkreślą rolę polskich laboratoriów jako liderów innowacyjności i poprawy jakości życia.
Na scenie i w przestrzeni dyskusyjnej pojawią się eksperci i praktycy transferu technologii, założyciele spółek spin-off, brokerzy innowacji i menedżerowie największych agend badawczych, w tym NCN, NCBR i NAWA. Forum stanie się również miejscem ekspozycji wybranych polskich wynalazków, od ekologicznych materiałów, aż po systemy predykcji zagrożeń dla rolnictwa.
Forum gromadzi co roku tysiące liderów ze świata nauki, biznesu i administracji, stając się areną decydującą o kierunkach rozwoju nie tylko Polski, ale też całego regionu. Tak szeroka obecność polskiej nauki i MNiSW jest dowodem na coraz silniejsze powiązanie badań z gospodarką, a systemowa współpraca resortu nauki z otoczeniem biznesowym i samorządowym jest kluczowa dla przyszłości Polski jako kraju innowacyjnego, odpornego i konkurencyjnego w Europie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wspólnie z kluczowymi jednostkami badawczymi, otwiera szeroko drzwi Pawilonu Polskiej Nauki – miejsca dialogu, ekspozycji najnowszych technologii oraz inspiracji dla liderów biznesu i nauki. Hasło tegorocznego forum – „Czas transformacji – jaka będzie Europa przyszłości?” – doskonale oddaje filozofię działań resortu: nauka nie zamyka się w laboratoriach, lecz odpowiada na konkretne wyzwania gospodarki i społeczeństwa.
Goście Pawilonu będą mogli zobaczyć wdrożenia z pogranicza medycyny cyfrowej i AI, biotechnologii, przemysłu spożywczego oraz nowoczesnej edukacji. Unikalne projekty partnerów, takich jak Sieć Badawcza Łukasiewicz, Lubelska Unia Cyfrowa, Uniwersytet Zielonogórski czy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, łączą świat nauki i biznesu. Praktyczne pokazy – m.in. badania z użyciem symulacji wzroku, druk 3D modelu oka, eksperymenty z żywnością przyszłości czy prezentacje bionicznych protez – podkreślą rolę polskich laboratoriów jako liderów innowacyjności i poprawy jakości życia.
Rynek pracy przechodzi największą transformację od dekad.
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
We wtorek w Karpaczu rozpocznie się XXXIV Forum Ekonomiczne – jedno z kluczowych spotkań liderów polityki, bizne...
Już 2 września w Karpaczu rozpocznie się XXXIV Forum Ekonomiczne – największa międzynarodowa konferencja w regio...
W ciągu ostatnich dwóch lat w Polsce zostało zarejestrowanych ponad 2500 fundacji rodzinnych, a ponad 1000 wnios...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Już we wtorek 2 września w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu rozpocznie się XXXIV Forum Ekonomiczne – jedno z najwię...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas