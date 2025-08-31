Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wspólnie z kluczowymi jednostkami badawczymi, otwiera szeroko drzwi Pawilonu Polskiej Nauki – miejsca dialogu, ekspozycji najnowszych technologii oraz inspiracji dla liderów biznesu i nauki. Hasło tegorocznego forum – „Czas transformacji – jaka będzie Europa przyszłości?” – doskonale oddaje filozofię działań resortu: nauka nie zamyka się w laboratoriach, lecz odpowiada na konkretne wyzwania gospodarki i społeczeństwa.

Goście Pawilonu będą mogli zobaczyć wdrożenia z pogranicza medycyny cyfrowej i AI, biotechnologii, przemysłu spożywczego oraz nowoczesnej edukacji. Unikalne projekty partnerów, takich jak Sieć Badawcza Łukasiewicz, Lubelska Unia Cyfrowa, Uniwersytet Zielonogórski czy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, łączą świat nauki i biznesu. Praktyczne pokazy – m.in. badania z użyciem symulacji wzroku, druk 3D modelu oka, eksperymenty z żywnością przyszłości czy prezentacje bionicznych protez – podkreślą rolę polskich laboratoriów jako liderów innowacyjności i poprawy jakości życia.

Na scenie i w przestrzeni dyskusyjnej pojawią się eksperci i praktycy transferu technologii, założyciele spółek spin-off, brokerzy innowacji i menedżerowie największych agend badawczych, w tym NCN, NCBR i NAWA. Forum stanie się również miejscem ekspozycji wybranych polskich wynalazków, od ekologicznych materiałów, aż po systemy predykcji zagrożeń dla rolnictwa.

Forum gromadzi co roku tysiące liderów ze świata nauki, biznesu i administracji, stając się areną decydującą o kierunkach rozwoju nie tylko Polski, ale też całego regionu. Tak szeroka obecność polskiej nauki i MNiSW jest dowodem na coraz silniejsze powiązanie badań z gospodarką, a systemowa współpraca resortu nauki z otoczeniem biznesowym i samorządowym jest kluczowa dla przyszłości Polski jako kraju innowacyjnego, odpornego i konkurencyjnego w Europie.