„Rzeczpospolita” na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2025
Aktualizacja: 31.08.2025 22:22 Publikacja: 31.08.2025 20:37
W panelu „Inwestycja, która zmienia zasady gry: jak partnerstwo publiczno-prywatne tworzy zieloną energię z odpadów” omówione zostaną innowacyjne rozwiązana w dziedzinie utylizacji odpadów. Największa spalarnia odpadów w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie powstaje w Inowrocławiu. Projekt realizowany przez QEMETICA, PreZero we współpracy z miastem Inowrocław to przykład, jak skuteczne partnerstwo przemysłu, samorządu i instytucji publicznych może przekształcać kryzysy środowiskowe w napęd dla transformacji energetycznej i rozwoju lokalnego. To nie tylko odpowiedź na problem nielegalnych składowisk i rosnących kosztów energii – to wzór dla przyszłości gospodarki odpadami w Polsce. Moderatorem panelu będzie Wojciech Jakóbik, prezes Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego, a udział w panelu zapowiedzieli: Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia, Piotr Kapuściński, wiceprezes zarządu, Qemetica Soda Polska SA, Kamil Majerczak, CEO w Polsce, PreZero Polska, Paweł Augustyn, zastępca prezesa zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz Grzegorz Wielgosiński, dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, Polska.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
