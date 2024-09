- Nasze topowe produkty to – mięso i wędliny, nabiał, pieczywo, eksportujemy głównie do Rumunii, Czech, Słowacji, Litwy, Węgier, Łotwy, Bułgarii. To najwięksi importerzy – mówił Wlaźlak, który podkreślał, że polskie firmy wchodzą z coraz większym sukcesem na rynki zachodnie, a działalność polskich dostawców jest rozszerzana. Z tego rodzaju wsparcia eksportowego, kanały handlowe Lidla, korzystają nawet duże polskie firmy, jak Polmlek, który w ubiegłym roku wysłał towary warte 279 mln zł aż do 11 krajów, Sokpol, który wyeksportował towary warte 121 mln zł. Z siecią współpracuje także innowacyjna firma rodzinna z Podhala, Magda Roślinna, pierwszy krajowy producent wegańskich jogurtów i innych produktów. W ubiegłym roku wyeksportowała przez sieć Lidla towary warte 17 mln zł.

Odbiorcom łatwiej uwierzyć rekomendacjom sieci

Ten rodzaj współpracy, platformę eksportową, Lidl właśnie chce rozwijać i ułatwiać swoim dostawcom kontakty z zagranicznymi odbiorcami w ramach sieci. Na pytanie, dlaczego dostawcom miałoby się to opłacać, Wlaźlak wskazał, że firma działa w tym wypadku w roli platformy kontaktowej, która ułatwia decyzje zamawiającym. - My mamy kontakty z kupcami międzynarodowymi, którzy często przyjeżdżają do polski, mogą tu zobaczyć jak wyglądają produkty, przetestować je. Ważne są nasze rekomendacje, wtedy kupcowi np. ze Słowacji łatwiej jest podjąć decyzję, bo jeśli ten towar dobrze sprzedaje się w Polsce, to łatwiej im będzie wejść na rynek zagraniczny – mówił prezes sieci i podkreślił, że w wypadku takiej współpracy, polscy dostawcy, producenci, nie muszą ustawiać żadnej dodatkowej linii produkcyjnej, bo eksport marek własnych nie wymaga nowych opakowań.