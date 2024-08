W przeliczeniu na sklep zarówno średnia liczba transakcji, jak i liczba sprzedanych opakowań były wyższe niż przed rokiem. W lipcu 2024 r. klienci sklepów małoformatowych kupowali średnio 3,9 opakowań produktów (niewielki wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r.) i płacili za zakupy średnio 24,43 zł, o 6 proc. więcej niż przed rokiem.

– Mimo wysokich temperatur i odbywających się w lipcu wielkich imprez sportowych spadki sprzedaży odnotowała najważniejsza dla placówek małego formatu kategoria, czyli piwo. W lipcu 2024 r. klienci sklepów małoformatowych kupili o 10 proc. mniej litrów piwa niż rok wcześniej – podają autorzy badania. – Po odpadnięciu z turnieju Euro 2024 reprezentacji Polski nawet finałowy mecz nie przyniósł spektakularnych wzrostów sprzedaży piwa. W ostatnim dniu turnieju znacznie lepiej niż zwykle sprzedawały się natomiast chipsy – dodają.

Alkohol też w małym sklepie

Sklepy skoncentrowane na kategorii alkoholowej także zmieniają się i szykują dla konsumentów nowości, co widać choćby po ekspansji sieci Duży Ben, zarządzanej przez grupę Eurocash.

Uruchomiła ona platformę online, dzięki której klienci mogą zamówić produkty online z szybkim odbiorem w wybranym sklepie. Działa także opcja dostawy do domu. – Stałe ulepszanie doświadczeń w sklepie oraz oferowanie im pełnego wachlarza rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb są dla nas priorytetem i realizujemy te cele wielowymiarowo – mówi Michał Florkiewicz, dyrektor generalny sieci Duży Ben, Grupa Eurocash. W 2022 r. sieć marketów nawiązała współpracę z Glovo, popularną platformą oferującą szybkie dostawy, a pod koniec 2023 r. z aplikacją InPost Fresh. W tym roku natomiast rozpoczęto współpracę z platformą pyszne.pl.

Dlatego mimo ogólnego spadku liczby sklepów w tych kategoriach wciąż widać ruch, a analitycy widzą także inne kategorie, jakie mogą jeszcze zaskoczyć. Co ciekawe, dane pokazują, że do łask wracają wyspecjalizowane sklepy owocowo-warzywne. – Na razie jeszcze na niewielkim minusie (spadek w porównaniu z końcem 2023 r. o 17 punktów), jednak biorąc pod uwagę dane historyczne, w najbliższej przyszłości można spodziewać się, że to właśnie ten sektor najszybciej wróci na plus – dodaje Starzyk.

Sytuacja na rynku jest jednak trudna, ceny znów z miesiąca na miesiąc rosną w szybszym tempie. W takiej sytuacji zwiększa się grupa konsumentów zwracających uwagę głównie na ceny i promocje, a na tym polu rywalizacja z wielkimi sieciami jest trudna. Tym bardziej że wytaczają one nowe działa, Auchan rozpoczyna właśnie nową kampanię z głównym przesłaniem właśnie wokół niskich cen. – Troska o siłę nabywczą klientów jest dla Auchan priorytetem. Budujemy najlepszą szeroką ofertę, a także konsekwentnie realizujemy politykę niskich cen – od kiedy otworzyliśmy nasz pierwszy sklep w Polsce. Potwierdzeniem tego są wyniki niezależnego rankingu, w których od lat niemal w każdym miesiącu jesteśmy na pozycji lidera – mówi Małgorzata Piekarska, dyrektor Marki, Klienta, Data, SI w Auchan Retail Polska. – Chcemy także podpowiadać, jak korzystać z naszej oferty i okazji cenowych. Jesteśmy przekonani, że klienci chętnie skorzystają z propozycji, które dla nich przygotowaliśmy – dodaje.