Wojna Lidla i Biedronki zahamowała wzrost cen. VAT klientom nie straszny

– A jeśli już to robią, to z pewnością kompensują sobie to w innym miejscu. Do tego niedługo dojdą nowe wyzwania, tj. wzrost cen prądu i gazu – mówi ekspert. W efekcie w kolejnych miesiącach Polaków czeka podwyżka cen w sklepach, nie tylko towarów z nadal poniekąd zamrożonym VAT-em. To dla sklepów będzie dobra okazja do tego, żeby chociaż trochę podnieść ceny na pozostałych towarach, bo drugiej tak dobrej okazji w tym roku mogą nie mieć.

Wrócił VAT na żywność. Ceny pójdą w górę

– Scenariusz, w którym na skutek walki cenowej prowadzonej przez sieci handlowe przywrócenie 5-proc. stawki VAT spowoduje, że urealnienie poziomu cen zostanie odroczone w czasie, nie tylko jest realny, ale wręcz wszedł już w fazę realizacji – potwierdza dr Robert Orpych, Uniwersytet WSB Merito. – W najbliższych miesiącach nastąpi jednak urealnienie cen w sklepach detalicznych. Powrót podstawowej stawki VAT na żywność do poziomu sprzed kryzysu inflacyjnego, koniec działań osłonowych w zakresie cen energii i paliw spowodują, że ceny na pewno wzrosną albo inaczej – ukształtują się na poziomie rynkowym – dodaje.

Czas pokaże, jak zareagują na to konsumenci. Na razie kwiecień jest czwartym z rzędu miesiącem z dodatnim odczytem barometru nastrojów konsumenckich w Polsce – wynika z najnowszych badań GfK – An NIQ Company.

Z danych wynika, że w kwietniu pogorszyła się wysokość większości kluczowych wskaźników badania, tak w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej kraju, jak i własnych portfeli. Wyjątkiem okazała się nieco większa skłonność do wydatków na dobra trwałe. Znacznie większe zmiany wciąż możemy zauważyć w perspektywie długofalowej. Przed rokiem składowe barometru były nawet o kilkadziesiąt jednostek gorsze, a główny wskaźnik znajdował się aż 13 pkt na minusie.

– Wskaźnik barometru nastrojów konsumenckich od czterech miesięcy niemal nie drgnął, ale jest to „nuda”, na którą handel i cała gospodarka czekały od dawna. Rynek złapał oddech i niewiele wskazuje, by w najbliższych miesiącach sytuacja istotnie się poprawiła lub pogorszyła – mówi Barbara Lewicka, starszy dyrektor w GfK – An NIQ Company.

– Znaczących zmian nie dostrzegamy ani na rynku pracy, ani w koniunkturze najważniejszych sektorów przemysłu. Spokojniej zrobiło się także w geopolityce. Ostatnie lata pokazały nam jednak, że pewne jest wyłącznie to, że nic nie jest pewne. Tym bardziej cieszy długi okres spokoju i brak radykalnych zmian, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić – dodaje Barbara Lewicka.