Firmy postrzegają zrównoważony rozwój jako wydatki

Kantar Polska na zlecenie BASF Polska przebadał, jak zrównoważony rozwój ma się na agendach polskiego biznesu i jak firmy radzą sobie z przygotowaniem do wdrażania zasad ESG.

– Przewodnim celem naszego badania na 150 firmach przemysłowych, głównie produkcyjnych, było urealnienie tej kwestii. Bo o zrównoważonym rozwoju mówi się coraz więcej, a nam zależało na tym, by zweryfikować, jak wygląda praktyka biznesowa – mówiła Katarzyna Zalewska, Head of Sustainability Expertise w firmie Kantar.

Z raportu wynika, że optyka firm jest bardzo zróżnicowana; wielkość firmy wpływa na przekonania jej kierownictwa co do biznesowego wymiaru zrównoważonego rozwoju i ESG. – Temat ten budzi wiele emocji, nie zawsze jest to pozytywny sentyment wobec tego zagadnienia, ale zawsze jest dostrzegalne wyraźne stanowisko, opinia – mówiła Zalewska.

Co myślą firmy o ESG?

– Wiele działań i strategii związanych ze zrównoważonym rozwojem, podobnie jak wiele postanowień i założeń Green Deal, jest obecnie pod ogromną presją związaną z kryzysami energetycznym i geopolitycznym. I to czuć w wielu odpowiedziach uczestników naszego wspólnego raportu – mówiła Katarzyna Jedynak, Head of Sales Industrial Chemicals, BASF Polska. Pozytywne jej zdaniem jest jednak to, że zarówno w deklaracjach, jak i w działaniach nie widać odejścia od założeń zrównoważonej przyszłości.