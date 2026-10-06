W krótkim czasie dwie ważne państwowe spółki wymieniły się członkami swoich zarządów.

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Katarzyna Majewska była szefową PZU Życie. Teraz zajmie się sprawami operacyjnymi w PFR

– Rada nadzorcza Polskiego Funduszu Rozwoju po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała Katarzynę Majewską na stanowisko wiceprezesa zarządu do spraw operacyjnych ze skutkiem od 5 października 2026 r. – poinformował Polski Fundusz Rozwoju.

Tym samym zarząd PFR ponownie działa w trzyosobowym składzie. W jego skład wchodzą: Mikołaj Raczyński, prezes zarządu, Mariusz Jaszczyk, wiceprezes ds. finansów i rozwoju, oraz Katarzyna Majewska, wiceprezes ds. operacyjnych.

Katarzyna Majewska jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym. W latach 2025–2026 była prezesem PZU Życie. Z Grupą PZU była związana także w latach 2008–2015, gdzie jako dyrektor zarządzająca PZU współprowadziła transformację organizacyjno-biznesową.

W latach 2016–2025 Majewska była wiceprezesem zarządu Banku Handlowego w Warszawie (Citi Handlowy), gdzie odpowiadała za obszary operacji i technologii. W Banku Handlowym pracowała także wcześniej, w latach 1999–2008.

Oprócz działalności operacyjnej Katarzyna Majewska uczestniczy w pracach organów nadzorczych oraz organizacji branżowych, odgrywając ważną rolę w rozwoju środowiska finansów, przedsiębiorczości i bezpieczeństwa cyfrowego w Polsce. Była przewodniczącą rad nadzorczych Link 4, PTE PZU, Centrum Operacji PZU. Zasiadała w radzie nadzorczej PZU Zdrowie. W latach 2017–2021 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Forum ds. Cyberbezpieczeństwa przy Związku Banków Polskich. Zasiadała też w zarządzie Konfederacji Lewiatan. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Harvard Business School, posiada dyplom MBA z Rotterdam School of Management.

Piotr Matczuk był prezesem PFR, teraz zasiada w zarządzie PZU i odpowiada za inwestycje

1 września stanowisko członka zarządu PZU objął Piotr Matczuk, dotychczasowy prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. W nowym miejscu odpowiada za obszar inwestycji.

Piotr Matczuk to ekonomista i menedżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, w tym dziesięcioletnią praktyką w międzynarodowych instytucjach rozwojowych. W latach 2017–2024 pełnił funkcję przedstawiciela Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC) – agendy Grupy Banku Światowego w Polsce, gdzie odpowiadał za realizację strategii IFC, projekty inwestycyjne i doradcze, rozwój biznesu oraz relacje z partnerami publicznymi i prywatnymi. Wcześniej nadzorował realizację projektów strategicznych w PKP Intercity. W latach 2011–2014 był doradcą w radzie nadzorczej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a w latach 2008–2011 pracował jako analityk rynków finansowych w Narodowym Banku Polskim. Na stanowisku prezesa PFR był od lipca 2024 r.

W zarządzie PZU zasiadają Bogdan Benczak, prezes zarządu; Maciej Fedyna, członek zarządu odpowiedzialny za obszar ryzyka i finansów; Elżbieta Häuser-Schöneich, odpowiedzialna za obszar klienta indywidualnego; Kazimierz Karolczak, odpowiedzialny za obszar zarządzania zasobami ludzkimi i dialogu społecznego; Tomasz Tarkowski, odpowiedzialny za obszar likwidacji szkód oraz Jan Zimowicz, odpowiedzialny za obszar dystrybucji oraz wspomniany Piotr Matczuk.