Miliony na innowacje obronne. Oto pierwsza inwestycja PFR

Polski Fundusz Rozwoju wyłożył właśnie 30 mln euro w ramach programu Deep Tech na wsparcie zaawansowanych projektów tzw. dual-use, a więc technologii, które poza zastosowaniami cywilnymi zadbają też o nasze bezpieczeństwo.

Publikacja: 29.09.2025 09:00

Miliony na innowacje obronne. Oto pierwsza inwestycja PFR

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kto stoi za funduszem Expeditions II i jakie projekty w sektorze dual-use ma na koncie?
  • Jakie jest znaczenie programu PFR Deep Tech dla polskiej gospodarki?
  • Jak PFR planuje wykorzystać obecne trendy w europejskich wydatkach na obronność?

Program PFR Deep Tech, który Polski Fundusz Rozwoju ogłosił w maju br., rozwija wreszcie skrzydła – w jego ramach do fundusz Expeditions II trafiło właśnie 30 mln euro (ok. 130 mln zł). Dzięki tej inwestycji PFR Ventures fundusz, za którym stoją Mikołaj Firlej i Stanisław Kastory, ma zasilać pieniędzmi rodzime start-upy sektora dual-use. Faktyczny budżet funduszu na projekt tzw. podwójnego zastosowania będzie jednak znacznie większy, bo do pieniędzy PFR-u swoje dosypią inwestorzy prywatni. W efekcie Expeditions II z końcem 2025 r. ma mieć docelową kapitalizację sięgającą 150 mln euro.

Polska centrum technologii dual-use?

Firlej i Kastor to doświadczeni inwestorzy, a ich fundusz Expeditions (ten wehikuł został uruchomiony w 2021 r.) finansował już w spółki dual-use jak: niemiecki Alpine Eagle (systemy antydronowe bazujące na AI), estoński Blackwall (cyberbezpieczeństwo), brytyjski Labrys (technologie bezpieczeństwa informacji), czy polskie: Molecule.one (AI w chemii i farmacji), Nethone (systemy antyfraudowe) i Oblivious (technologia ochrony danych). Teraz Firlej i Kastor również mają napędzić firmy rozwijające technologie związane z bezpieczeństwem i obronnością. W sumie ich fundusz wesprze rozwój około 30 firm, a strategia inwestycyjna obejmuje projekty oparte na zastosowaniu sztucznej inteligencji i innych zaawansowanych technologii w obszarach obronności, cyberbezpieczeństwa, innowacji kwantowych i sektora kosmicznego.

– Celem jest wsparcie najbardziej ambitnych przedsiębiorców w rozwoju produktów, które będą przyszłością europejskiego sektora zbrojeniowego i nowej strategii odstraszania – komentuje Mikołaj Firlej. I zaznacza, że Polska ma szansę zostać centrum technologii podwójnego zastosowania.

Czytaj więcej

Przełomowe innowacje ruszą z kopyta? Eksperci oceniają
Gospodarka
Przełomowe innowacje ruszą z kopyta? Eksperci oceniają
W tym ma pomóc właśnie program PFR Deep Tech. W jego budżecie pozostaje jeszcze ponad połowa z przewidzianych 300 mln zł – ten kapitał ma być alokowany do kolejnych funduszy venture capital, które planują inwestować w polskie projekty z zakresu zaawansowanych technologii.

PFR Deep Tech. „Mobilizacja kapitału prywatnego”

PFR Deep Tech to inwestycja w przyszłość polskiej gospodarki. Cieszy, że pierwsze środki z tego programu zostały już zakontraktowane w polskich funduszach wspierających rozwój spółek tworzących przełomowe technologie. To kapitał, który wzmacnia innowacyjność i nasze bezpieczeństwo strategiczne – podkreśla minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Z kolei Mikołaj Raczyński, wiceprezes PFR, wskazuje, że inwestycja w Expeditions to element szerszej strategii, której cel to „mobilizacja dodatkowego kapitału prywatnego” oraz stworzenie nad Wisłą warunków do rozwoju przełomowych technologii.

– Rosnące w całej Europie wydatki na obronność tworzą wyjątkowe okno możliwości, które jako państwo musimy wykorzystać do budowy ekosystemu dla polskich innowacji – dodaje.

PFR ma wieloletnie doświadczenie w inwestycjach w fundusze VC i PE, a to – jak przekonuje Aleksander Mokrzycki, wiceprezes PFR Ventures, pozwala na szybkie wdrażanie nowych programów. I nowa inwestycja ma być tego dowodem.

– Jestem bardzo zadowolony z tempa, w jakim ogłaszamy pierwszą umowę w ramach PFR Deep Tech. Pracujemy także nad pozostałymi ofertami, jakie otrzymaliśmy od zespołów zarządzających. Spodziewam się, że w najbliższych tygodniach ogłosimy przynajmniej jeszcze jedną inwestycję  w ramach tego programu – dodaje Mokrzycki.

Technologie Innowacje startupy Polski Fundusz Rozwoju (PFR) Obronność

Z tego artykułu się dowiesz:

