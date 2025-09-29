Z tego artykułu się dowiesz: Kto stoi za funduszem Expeditions II i jakie projekty w sektorze dual-use ma na koncie?

Jakie jest znaczenie programu PFR Deep Tech dla polskiej gospodarki?

Jak PFR planuje wykorzystać obecne trendy w europejskich wydatkach na obronność?

Program PFR Deep Tech, który Polski Fundusz Rozwoju ogłosił w maju br., rozwija wreszcie skrzydła – w jego ramach do fundusz Expeditions II trafiło właśnie 30 mln euro (ok. 130 mln zł). Dzięki tej inwestycji PFR Ventures fundusz, za którym stoją Mikołaj Firlej i Stanisław Kastory, ma zasilać pieniędzmi rodzime start-upy sektora dual-use. Faktyczny budżet funduszu na projekt tzw. podwójnego zastosowania będzie jednak znacznie większy, bo do pieniędzy PFR-u swoje dosypią inwestorzy prywatni. W efekcie Expeditions II z końcem 2025 r. ma mieć docelową kapitalizację sięgającą 150 mln euro.

Reklama Reklama

Polska centrum technologii dual-use?

Firlej i Kastor to doświadczeni inwestorzy, a ich fundusz Expeditions (ten wehikuł został uruchomiony w 2021 r.) finansował już w spółki dual-use jak: niemiecki Alpine Eagle (systemy antydronowe bazujące na AI), estoński Blackwall (cyberbezpieczeństwo), brytyjski Labrys (technologie bezpieczeństwa informacji), czy polskie: Molecule.one (AI w chemii i farmacji), Nethone (systemy antyfraudowe) i Oblivious (technologia ochrony danych). Teraz Firlej i Kastor również mają napędzić firmy rozwijające technologie związane z bezpieczeństwem i obronnością. W sumie ich fundusz wesprze rozwój około 30 firm, a strategia inwestycyjna obejmuje projekty oparte na zastosowaniu sztucznej inteligencji i innych zaawansowanych technologii w obszarach obronności, cyberbezpieczeństwa, innowacji kwantowych i sektora kosmicznego.

– Celem jest wsparcie najbardziej ambitnych przedsiębiorców w rozwoju produktów, które będą przyszłością europejskiego sektora zbrojeniowego i nowej strategii odstraszania – komentuje Mikołaj Firlej. I zaznacza, że Polska ma szansę zostać centrum technologii podwójnego zastosowania.