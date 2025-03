W operacji przeciwko rosyjskiej kryptogiełdzie uczestniczyły Europol, niemiecka Federalna Policja Kryminalna, fińskie Krajowe Biuro Śledcze, policja holenderska i estońskie organy ścigania. Dodatkowego wsparcia udzieliła firma analityczna Elliptic i emitent stablecoina Tether, który wcześniej zamroził 26 mln dolarów w portfelach uczestników Garantex. „The Moscow Times” przypomina, że 24 lutego Unia Europejska objęła Garantex nowym pakietem sankcji antyrosyjskich, a platforma podlega sankcjom USA od kwietnia 2022 r.

Konfiskata domen giełdy Garantex

Zgodnie z aktami opublikowanymi przez Amerykanów w piątek 7 marca, od momentu założenia w 2019 r. firma Garantex przetworzyła transakcje kryptowalutowe na kwotę co najmniej 96 mld dolarów. 6 marca na mocy postanowienia sądu w Okręgu Wschodnim Wirginii przejęto trzy domeny giełdowe: Garantex.org, Garantex.io i Garantex.academy. Odwiedzający te witryny zobaczą teraz komunikat o konfiskacie domen, a same domeny nie będą mogły być już wykorzystywane do świadczenia usług.

Departament sprawiedliwości USA postawił zarzuty dwóm administratorom giełdy: 46-letniemu Aleksiejowi Biesczokowowi (obywatelowi Litwy mieszkającemu w Rosji) i 40-letniemu Aleksandrowi Mire Serdzie (obywatelowi Rosji mieszkającemu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich). Są oskarżeni o pranie pieniędzy, a Biesczakow dodatkowo złamał amerykańskie przepisy sankcyjne i oskarżony jest o zarządzanie niezarejestrowanym serwisem płatniczym.

Z ustaleń śledztwa wynika, że ​​oskarżony wiedział o wykorzystywaniu Garantexu do prania pieniędzy pochodzących z przestępstw i ukrywał ślady tych operacji. Tajna Służba USA ogłosiła również zamrożenie aktywów kryptowalutowych powiązanych z giełdą o wartości ponad 26 mln dolarów. Władze twierdzą, że środki te wykorzystano do prania pieniędzy na platformie.