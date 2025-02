Jak Polska walczy z praniem pieniędzy. Najnowsze badanie

Mniejsza skuteczność przeciwdziałania praniu pieniędzy

Najnowszy Bazylejski Index AML pokazuje, że na przestrzeni roku nastąpiła poprawa w obszarze zgodności technicznej z zaleceniami FATF. – Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że kraje wyższego ryzyka, oceniane wcześniej negatywnie, zajmujące wysokie pozycje w rankingu, poczyniły postępy w dostosowaniu swoich systemów do międzynarodowych standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu – komentuje Mariusz Woźniak, specjalista ds. AML.

Jednocześnie Indeks odnotowuje, że w wymiarze globalnym mamy do czynienia ze spadkiem skuteczności wdrażanych systemów i rozwiązań, które mają przeciwdziałać wspomnianym przestępstwom finansowym. Jeszcze trzy lata temu tzw. średnia skuteczność wynosiła 30 proc., teraz spadła do poziomu 28 proc. – Negatywna tendencja jest wyraźna, jednak główny problem leży gdzie indziej. Powody do zmartwień daje rosnąca rozbieżność między działaniami państw na całym świecie w obszarze AML, które są coraz bardziej zgodne z wytycznymi technicznymi, a praktyczną skutecznością stosowanych rozwiązań i procesów. Jest to związane m.in. z faktem, że niektóre wdrażane regulacje i narzędzia nie nadążają za rozwojem nowoczesnych technologii na czele z AI, które są wykorzystywane do łamania prawa także w obszarze finansowym. Problemem jest również brak odpowiedniej reakcji na zagrożenia związane z rynkiem kryptowalut i inne zjawiska współczesnego świata, które mają wpływ na ekonomię – dodaje Mariusz Woźniak.

Pozycja Polski w Bazylejskim Indeksie AML 2024, choć relatywnie stabilna i lepsza niż w poprzedniej edycji rankingu (w 2023 r. ocena 4,46 i 116. miejsce), to jednak wskazuje na wyzwania stojące przed naszym krajem w kilku obszarach. – Głównym problemem pozostaje brak skuteczności wdrażania istniejących regulacji, co jest zjawiskiem globalnym i znajduje odzwierciedlenie w najważniejszych wnioskach płynących z tegorocznego rankingu. Polski system prawny jest zgodny z technicznymi standardami międzynarodowymi, jednak brak skuteczności w praktycznym zastosowaniu tych norm osłabia efektywność działań przeciwdziałających praniu pieniędzy i innym oszustwom finansowym – komentuje Natalia Kozłowska.