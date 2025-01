Materiał powstał we współpracy z Grupą BIK

Grupa BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor, oferuje kompleksowe narzędzia oraz dane, które pełnią funkcję tarczy ochronnej dla firm. Dzięki dostępowi do wielu baz danych w jednym miejscu dostawcy usług masowych mogą szybko i skutecznie potwierdzić tożsamość swoich potencjalnych klientów, zarówno konsumentów, jak i kontrahentów, oraz zweryfikować ich wiarygodność finansową.

W BIK znajdziemy 3 mln zarejestrowanych rachunków kredytowych firm, a ponadto 1 mln firm posiada historię kredytową w BIK. Warto też podkreślić, że średnio co 1,5 sekundy pobierany jest raport o zadłużeniu z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor – od 2014 r. klienci BIG InfoMonitor pobrali 303 mln raportów na temat kondycji finansowej różnych podmiotów. Instytucja udostępnia bowiem dane na temat wiarygodności płatniczej osób i firm oraz narzędzia miękkiej windykacji.

Statystyki badanych firm pokazują, że co trzecia wpisuje nierzetelnych kontrahentów do rejestru Biura Informacji Gospodarczej, a niektóre branże mocniej niż inne stosują działania prewencyjne, np. 62 proc. firm z sektora budowlanego wysyła wezwania do zapłaty za pośrednictwem BIG.

Jak ważny jest to problem, wskazuje liczba przeterminowanych długów pozakredytowych i kredytowych. Na koniec listopada 2024 r. w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie informacji kredytowej BIK było blisko 330 tys. firm-dłużników, a kwota zadłużenia przekraczała 44,2 mld zł. Dla porównania, rok wcześniej było to 287,3 tys. firm z zadłużeniem 42,5 mld zł.

Ważne dla firm

W BIG InfoMonitor jest już 105,6 mln informacji o zobowiązaniach, a 75 proc. firm korzystających z Rejestru Dłużników ocenia, że po negatywnym wpisie kontrahenci spłacają zaległy dług.

W czasach delikatnego wzrostu gospodarczego oraz problemów z płynnością w wielu branżach kluczowe jest unikanie ryzykownych transakcji i dobre sprawdzenie partnerów biznesowych. Dlatego z usług Grupy BIK korzystają (lub mogą korzystać) firmy ubezpieczeniowe, pośrednicy finansowi, firmy windykacyjne, ale także największe firmy o przychodzie ponad 50 mln zł, czyli np. firmy telekomunikacyjne, dostawcy usług internetowych. W ten sposób wiarygodność klientów sprawdzają także firmy z branży energetycznej, nieruchomości i wypożyczalnie samochodów. Dotyczy to także sektora publicznego, w tym urzędów, szpitali, firm komunalnych, transportu miejskiego czy szkół wyższych.

Obecnie firmy narażone są na różne rodzaje ryzyka: technologiczne, regulacyjne, operacyjne, finansowe, rynkowe, a także nabierające na znaczeniu ryzyko nieprzestrzegania standardów ESG. Wiadomo, że nie ma biznesu i działalności gospodarczej bez ryzyka, którym jednak można zarządzać. Dlatego eksperci podkreślają, że jego właściwa identyfikacja i mitygacja pomaga obniżyć ewentualne straty.

– Grupa BIK oferuje kompleksowe narzędzia, które pełnią rolę tarczy ochronnej dla firm. Dzięki dostępowi do wielu rejestrów w jednym miejscu dostawcy usług masowych mogą szybko i skutecznie potwierdzić tożsamość swoich potencjalnych klientów i kontrahentów oraz zweryfikować ich wiarygodność finansową – mówi Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor.

Jeśli klientami są konsumenci, warto sprawdzić, czy podane przez klienta dane zgadzają się z Rejestrem Dowodów Osobistych (RDO) oraz danymi w bazie PESEL. Jeśli tak nie jest, warto wdrożyć dodatkowe procedury w celu zabezpieczenia transakcji.

Równie cennym źródłem jest Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), który dostarcza informacje o restrukturyzacjach, egzekucjach i upadłościach, pomagając unikać ryzykownych transakcji i oceniać wiarygodność partnerów. Weryfikacja w tym rejestrze przyda się, jeśli klientami są zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.

Dla klientów korporacyjnych kluczowe dziś są dane dotyczące rynku kredytowo-pożyczkowego, ale też dane z innych sektorów gospodarki, czyli pozakredytowe. W tym przypadku można wymienić firmy telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, windykacyjne, franczyzowe czy produkcyjne. Dokonywane na ich podstawie analizy pozwalają lepiej rozpoznać potencjał klientów, produktów czy obszarów geograficznych, dzięki czemu łatwiej można zbudować odpowiednią strategię działania.

Uwaga na fraudy!

Raport Antyfraudowy BIK wskazuje, że większość dużych firm opiera swoje strategie bezpieczeństwa również na weryfikacji wiarygodności płatniczej swoich klientów i kontrahentów. Takie bazy jak Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor umożliwiają analizę i udostępnianie danych o wiarygodności osób i firm w czasie rzeczywistym, co pozwala podejmować bezpieczniejsze decyzje i unikać nierzetelnych klientów.

– Grupa BIK dostarcza kompleksową ochronę, a w najbliższej przyszłości planowany jest jej dalszy rozwój poprzez integrację nowych rejestrów i źródeł danych, co znacząco wzbogaci portfolio usług. Ten unikalny zestaw rozwiązań, dostępny w jednym miejscu, wzmacnia ochronę przed stratami, tworząc solidne fundamenty do bezpiecznego rozwoju biznesu. Jak mawiają eksperci: zaufanie to waluta przyszłości, a bezpieczeństwo – jego gwarancja – podkreśla prezes BIG InfoMonitor.

Jak dodaje, grupa oferuje szereg rozwiązań wspierających bezpieczny rozwój biznesu. Należą do nich analiza ryzyka, co zapewnia rzetelną weryfikację zdolności płatniczej swoich aktualnych i potencjalnych klientów. Jest to możliwe dzięki dostępowi do szerokiego spektrum źródeł danych, takich jak dane o historii kredytowej zgromadzone w bazie Biura Informacji Kredytowej oraz dane bankowe ze Związku Banków Polskich, poza tym wiodącego Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, a także rejestrów publicznych takich jak RZ PESEL, RDO, KRZ, CEIDG i REGON. Dodatkowo z wywiadowni gospodarczej, czyli sprawozdania finansowe, powiązania kapitałowo-osobowe i wiele innych.

Miękka windykacja się opłaca

Grupa BIK oferuje także narzędzia wspierające proces zarządzania należnościami, tj. prewencję i odzyskiwanie należności. Doświadczenie pokazuje, że wysyłka wezwania do zapłaty i wpis do Rejestru Dłużników to skuteczne narzędzia wspierające windykację. Takie działania znacząco wpływają na poprawę spłacalności zadłużenia.

Potwierdzają to badania. Z raportu „Moralność finansowa Polaków 2024” wynika, że ponad 75 proc. Polaków deklaruje chęć spłaty długu od razu po otrzymaniu informacji o wpisie do rejestru BIG, a 17 proc. z nich uregulowałoby zadłużenie, gdyby wpis zaczął utrudniać im życie, np. nie pozwalał na zaciągnięcie kredytu, pożyczki czy też blokował podpisanie umowy z telekomem.

Materiał powstał we współpracy z Grupą BIK