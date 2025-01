DeepSeek wstrząsnął rynkami. To koniec amerykańskiej dominacji w AI?

Kontrakty terminowe na indeks Nasdaq 100 traciły w poniedziałek rano nawet 2,5 proc., a na S&P 500 spadały o blisko 1 proc. Zapowiadało się na to, że poniedziałkowa sesja na Wall Street zacznie się od wyprzedaży amerykańskich firm technologicznych. Wyraźne pogorszenie nastrojów na giełdzie tłumaczono debiutem modelu sztucznej inteligencji opracowanego przez chińską spółkę DeepSeek.

Co dokonała firma DeepSeek?

Chińska firma DeepSeek udostępniła w grudniu swój model sztucznej inteligencji V3, a w 20 stycznia dokonała premiery ulepszonego modelu o nazwie R1. Szybko znalazł się on w pierwszej dziesiątce najlepiej ocenianych modeli AI. „DeepSeek R1 jest jednym z najbardziej niesamowitych oraz imponujących przełomów, jakie kiedykolwiek widziałem” - zatweetował Marc Andreessen, finansista z branży venture capital z Doliny Krzemowej, który doradza prezydentowi Trumpowi.

Eksperci wskazują, że co prawda technologia DeepSeek jest mniej zaawansowana od modeli sztucznej inteligencji rozwijanych przez firmę OpenAI czy przez koncern Alphabet (Google), ale jest i tak bardzo rozwinięty, jeśli uwzględnimy to, że do jego stworzenia wykorzystano mniej zaawansowane chipy, użyto ich w mniejszej ilości niż w amerykańskich modelach AI oraz pominięto niektóre kroki, które zachodni badacze uznawali za niezbędne to tworzenia modeli sztucznej inteligencji.