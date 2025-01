Ile kredytów zaciągnęły gospodarstwa domowe

Finansowe podsumowanie domowych budżetów musi uwzględniać nie tylko oszczędności, ale i pożyczki. Analiza danych NBP pokazuje, że w minionym roku apetyt na kredyty zaczął rosnąć, mimo że pożyczanie wciąż było dosyć drogie, skoro stopy procentowe NBP utrzymywały się przez cały rok na poziomie 5,75 proc. W okresie styczeń–listopad Polacy pożyczyli w sumie aż 216 mld zł, czyli nawet więcej niż w całym 2023 r. (wówczas było to 176 mld zł). Wśród nowych kredytów największa pula to te na cele konsumpcyjne (103 mld zł) oraz na zakup mieszkania (79 mld zł).

Łączna wartość zadłużenia gospodarstw domowych na koniec listopada ub.r. wynosiła 792 mld zł i w ciągu minionego roku zwiększyła się o ok. 22 mld zł (ten przyrost nie jest równy kwocie nowych pożyczek, ponieważ kredyty są cały czas spłacane).

Polacy mają więcej kredytów czy oszczędności

Nasza analiza jasno pokazuje, że oszczędności Polaków rosły w minionym roku szybciej niż ich zadłużenie. To tendencja na polskim rynku, którą widać już od kilka lat. Efekt jest taki, że wartość depozytów gospodarstw domowych jest obecnie 1,7 raza wyższa niż wartość kredytów. To najwyższy wskaźnik od niemal 20 lat. A patrząc odwrotnie, relacja kredytów do depozytów wynosi obecnie tylko ok. 60 proc. i jest najniższa też od niemal dwóch dekad. Dla porównania w połowie 2011 r. było to ponad 117 proc.! (czyli Polacy mieli o 17 proc. więcej kredytów do spłacenia niż oszczędności).

Choć teoretycznie nadwyżka depozytów nad kredytami powinna cieszyć, bo wskazuje na pewne bezpieczeństwo finansowe Polaków, to jednak banki wcale nie są z tego zadowolone. Odwrotnie, to jedno z większych zmartwień sektora.

Związek Banków Polskich wylicza, że ogółem relacja kredytów do depozytów (nie tylko gospodarstw domowych, ale całego sektora niefinansowego) w polskich bankach utrzymuje się na jednym z najniższych poziomów wśród krajów UE. W pierwszej połowie 2024 r. było to w Polsce 60,6 proc., wskaźnik ten był niższy tylko na Litwie i w Grecji, a w Niemczech czy Francji wynosił sporo ponad 100 proc. Sami bankowcy ostrzegają, że utrzymywanie się takiej sytuacji tworzy pewno niebezpieczeństwo, a organy nadzoru rekomendują, że banki powinny dążyć do odwrócenia trendu stopniowego spadku kredytu w ich aktywach.