Jednak w tegorocznej edycji badania „Polak inwestor”, organizowanego przez firmę iKsync, odsetek inwestorów, którzy mają w portfelu metale szlachetne, wynoszący 28 proc., jest wyraźnie mniejszy niż w ubiegłym roku, gdy sięgał 46 proc. Mogła na to wpłynąć zarówno zmiana składu badanej grupy, jak też wyhamowanie inflacji – a to ochrona przed inflacją jest wskazywana jako kluczowy powód inwestycji w złoto.

Nasi rozmówcy nie obawiają się jednak tąpnięcia na złotym rynku. – Nie ulega wątpliwości, że obecna sytuacja geopolityczna nadal będzie wpływać na cenę i popyt na złoto – przewiduje Adam Stroniawski.

Wzrost cen złota wpłynął natomiast na zmianę struktury zakupów. Aleksander Pawlak mówi o ok. 20-proc. wzroście zainteresowania mniejszymi produktami, na co wpływa nie tylko ich niższa cena, ale również ich zwiększona dostępność w ofercie mennic i dilerów złota. W tym Taveksu, który wprowadził do sprzedaży sztabki 1-gramowe, a ostatnio również o wadze 0,25 grama. – Ich cena sprawia, że są to produkty naprawdę na każdą kieszeń – w myśl naszej kampanii „złoto dla każdego – dodaje Aleksander Pawlak.

Jak ocenia Michał Tekliński, rosnący trend zainteresowania mniejszymi sztabkami jest widoczny szczególnie wśród nowych klientów.