Z danych wynika również, że dziesięć kluczowych miast zapewnia aż 61,2 proc. wpłat, jednak to Warszawa dominuje z 22 proc. udziałem, blisko trzykrotnie wyższym udziałem w rynku niż kolejne miasto. Na drugim miejscu znalazł się Wrocław z 8 proc. udziałem, a na ostatnim miejscu podium uplasował się Poznań z 7 proc.W pierwszej piątce znalazły się jeszcze Kraków z 6 proc. oraz Katowice z 5 proc.

Znowu wzrosty rynku crowdfundingowego

Kluczowe dni tygodnia dla wpłat na zbiórki internetowe to cztery dni, z których środa z 15,8 proc. oraz wtorek z 15,6 proc. udziału wiodą prym. Na trzecim miejscu znalazł się poniedziałek z 15,4 proc., a dalej czwartek z 15,3 proc. Najgorszym dniem dla finansowania zbiórek to soboty z 11,3 proc. udziałem.

Ponad 1/3 nowych zbiórek internetowych jest zakładana w pierwszych kwartałach każdego roku. Choć to marzec z 12 proc. jest królem wszystkich miesięcy, to pozostałe miesiące zimowe plasują się w pierwszej topowej trójce, tj. styczeń z 11,5 proc. oraz luty z 10 proc.

Zrzutka.pl podaje, że dotychczas z najwyższymi średnimi wpłatami jednorazowymi mieliśmy do czynienia w 2022 roku. Wówczas to wpłata oscylowała na poziomie blisko 100 zł i urosła w stosunku do 2021 roku o rekordowe 22,7 proc. W 2023 roku nastąpił spadek o blisko 10 proc. do 89 zł. W bieżącym roku nastąpił niewielki, bo 2,2 proc. wzrost do poziomu 91 zł.

Z kolei, w przypadku wpłat cyklicznych mamy stałe, choć tylko kilkuprocentowe, wzrosty. Zaczynając od 2021 roku, kiedy to średnia wpłata cykliczna była na poziomie 42 zł aż do 2024 roku, kiedy to wspięła się do poziomu 48 zł.