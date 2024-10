Tematem piątkowego spotkaniu BRICS w Moskwie była zapowiedź Kremla dotycząca utworzenia globalnego systemu płatniczego alternatywnego wobec dolara. Odbyło się ono jednak bez udziału ministrów finansów i szefów banków centralnych Chin, Indii i Republiki Południowej Afryki, informuje agencja Reuters.

Rosyjska propozycja zastąpienia SWIFT

Kraje te delegowały na spotkanie ich zastępców i urzędników niższej rangi. Chiny reprezentowali w Moskwie wiceminister finansów Liao Ming i wiceprezes banku centralnego Changneng Xuan, a Indie – sekretarz w ministerstwie finansów Ajay Seth.

Na spotkaniu rosyjskie władze przedstawiły projekt BRICS Bridge. Ma to być międzynarodowy system płatności niezależny od instytucji zachodnich (m.in. od SWIFT-u, do którego rosyjska bankowość utraciła dostęp). Zdaniem Kremla rozliczenia w nowym systemie powinny odbywać się w walutach narodowych, przy wsparciu banków centralnych. które – wedle propozycji Rosjan – miały uzyskać bezpośrednie kanały komunikacji finansowej.

To dałoby reżimowi Putina możliwość realizacji płatności w handlu zagranicznym. Obecnie rosyjscy eksporterzy i importerzy mają ogromne trudności z płatnościami za zamówienia. Eksporterzy nie mogą otrzymać pieniędzy z zagranicznych banków - nawet z krajów uznanych za zaprzyjaźnione. W obawie przed amerykańskimi sankcjami, banki nie realizują przelewów do Rosji i dla rosyjskich lub powiązanych z Rosją podmiotów. Importerzy rosyjscy z kolei nie mogą wysłać wymaganych przedpłat za zamawiane towary, co skutkuje coraz większymi brakami na rosyjskim rynku.