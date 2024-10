Jedne wytyczne nadzoru, podwójne standardy firm

– UKNF rozumie potrzebę polskich podmiotów odnośnie do pozostania konkurencyjnym, w szczególności w stosunku do podmiotów zagranicznych – przyznaje urząd. I dodaje: – Nie mamy uprawnień nadzorczych w stosunku do zagranicznych podmiotów działających w Polsce bez „fizycznej” obecności. Przy czym nawet macierzyste organy nadzoru podmiotów, które działają w Polsce z zagranicy, mają problem z ukróceniem niewłaściwych praktyk. Niezależnie od tego przedstawiciele UKNF aktywnie współpracują z organami nadzoru z państw UE, wskazując im konkretne działania takich podmiotów, które budzą wątpliwości czy sprzeciw UKNF. Działamy w tym zakresie także w ramach grup nadzorów, do których należymy na forum europejskim – podkreśla Komisja.