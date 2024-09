Obligacje detaliczne z rekordem sprzedaży

Blisko 61,4 mld zł – tyle po sierpniu wynosi roczna sprzedaż obligacji oszczędnościowych. Już teraz pobity został rekord z 2022 r., gdy w całym roku inwestorzy indywidualni w Polsce nabyli papiery o łącznej wartości 57,1 mld zł.

Również sam sierpień był rewelacyjny: Ministerstwo Finansów sprzedało wówczas papiery o wartości niemal 11 mld zł. Miesięczna sprzedaż była w historii wyższa tylko dwa razy: w czerwcu 2022 roku (14,1 mld zł) i… w lipcu roku bieżącego (11,8 mld zł). Ostatnie trzy miesiące to pierwszy w historii okres, w którym miesiąc w miesiąc sprzedaż przekracza 10 mld zł. Wcześniej w tym roku, do maja, miesięczna sprzedaż wynosiła od 4,5 do 7 mld zł.

Aż tak duża popularność obligacji detalicznych w wakacje związana jest m.in. z promocją.

– W okresie od czerwca do sierpnia br. zaproponowaliśmy wyjątkową ofertę warunków zamiany. W ciągu trzech promocyjnych miesięcy sprzedaliśmy tą drogą obligacje o łącznej wartości blisko 5,4 mld zł – wyjaśnia wiceminister finansów Jurand Drop. Od września jednak resort podniósł opłaty za wcześniejszy wykup, obniżył też oprocentowanie większości papierów o 0,20–0,25 pkt proc.

Historia popularności obligacji oszczędnościowych w ostatnich latach w Polsce jest spektakularna. Jeszcze w pierwszej połowie minionej dekady roczna sprzedaż sięgała 2–3 mld zł.