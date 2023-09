Czwartek był dniem sporego osłabienia kursu euro do dolara, co rzutowało na zachowanie krajowej waluty. Złotemu nie pomogła niedawna obniżka stóp procentowych, która miała większy rozmiar niż zakładał rynek. W ciągu dwóch ostatnich tygodni kurs USD/PLN wzrósł już o 4,9 proc. i niemal wrócił do poziomu zamknięcia 2022 r. W piątek z rana za dolara inwestorzy płacą 4,34 zł, co oznacza spadek USD/PLN o 0,16 proc. Euro utrzymuje się na poziomie zamknięcia z czwartku, czyli na 4,63 zł. Kurs CHF/PLN maleje o 0,13 proc., do 4,85 złotych za franka.

EBC osłabił kurs euro

W czwartek euro osłabiło posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, który zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych o 0,25 pkt proc. Jak tłumaczyli analitycy, decyzja EBC nie była jednogłośna, jednak EBC zasygnalizował, że to koniec cyklu, co stało się pretekstem do wyprzedaży euro. "Oczywiście Christine Lagarde podkreśliła, że EBC będzie uważnie śledził sytuację w gospodarce i że decyzje będą zależały od napływających danych" - wspomniał Łukasz Stefanik z XTB. Jak podsumowuje Konrad Ryczko z M BOŚ, podczas handlu w USA notowania eurodolara spadły do okolic 1,0631 w reakcji na zakończenie posiedzenia EBC. „Zapowiedz pauzy w cyklu osłabiła kwotowania wspólnej waluty. Podczas obrotu w Azji eurodolar pozostaje blisko lokalnych minimów” - analizuje.

Czwartkowa sesja na rynkach akcji była całkiem udana, co może zapowiadać częściowy zwrot inwestorów do bardziej ryzykownych aktywów, co daje szansę na poprawę notowań złotego. Większość azjatyckich indeksów akcji finiszuje w piątek na zielono.

GUS o inflacji

Ważnym wydarzeniem na krajowym rynku będzie publikacja inflacji za sierpień. Ekonomiści BNP Paribas oczekują, że GUS potwierdzi wstępne dane wskazujące na wyhamowanie dynamiki cen do 10,1 proc. rok do roku w ubiegłym miesiącu. Poza samym poziomem inflacji istotna będzie także jej struktura, w tym zwłaszcza zachowanie inflacji bazowej (z wyłączeniem energii, paliw i żywności). Bazując na wstępnych danych ekonomiści oczekują, że ta miara inflacji także zwolniła w okolice 10,1 proc. rok do roku w sierpniu.