Świat finansów o wyzwaniach Nowej Gospodarki

Finanse wobec wyzwań nowej gospodarki - to temat przewodni tegorocznej konferencji Katedr Finansów (KKF), która odbędzie się w najbliższy czwartek i piątek w Poznaniu pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej”.

Spotkanie organizowane nieprzerwanie od lat 70. XX w. (co roku przez inny ośrodek naukowy zajmujący się badaniami w różnych obszarach finansów) rokrocznie gromadzi szerokie grono ekonomistów i finansistów z wiodących instytucji naukowych w Polsce. Konferencja jest dla nich nie tylko okazją do dyskusji o najbardziej aktualnych wyzwaniach stojących przed finansami, ale również - podczas sesji równoległych - do prezentacji swoich badań z różnorodnych obszarów, w tym współczesnych finansów, rynków finansowych, bankowości technologii finansowych FinTech, czy finansów zrównoważonych (ESG).

Organizatorzy tegorocznej edycji KKF - Instytut Finansów oraz Instytut Rachunkowości i Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - w trakcie dwudniowego spotkania zaplanowali 28 sesji. Jak zaznaczają, pomimo że konferencja ma formułę hybrydową, ponad 90 proc. jej uczestników wybrało stacjonarną formę uczestnictwa. Ponad 230 ekonomistów i finansistów z ponad 30 ośrodków naukowych będzie więc głównie stacjonarnie dyskutować nad ponad 160 wystąpieniami dotyczącymi aktualnych i przyszłych wyzwań stojących przed finansami. Wśród tych wyzwań są wydarzenia związane z pandemią COVID-19, inwazją Rosji na Ukrainę, kryzysem energetycznym i wysoką inflacją a także zmiany demograficzne, technologiczne, społeczne i środowiskowe.

- Konsekwencje tych wydarzeń i zmian rodzą szereg ważnych pytań, na które nauka, również z obszaru finansów, powinna szukać odpowiedzi - zaznaczają organizatorzy KKF 2023.

W czasie konferencji zaplanowano także debatę z praktykami na temat edukacji finansowej a także sesję plenarną Komitetu Nauk o Finansach PAN.